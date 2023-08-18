比特幣跌破近期最低點！掀10億美元清算潮 SpaceX大賣幣引發恐慌
過去一段時間隨著全球央行普遍升息，加密貨幣市場呈現緩慢走跌，然而，今（18）日突然風雲變色，比特幣接連跌破2.7萬美元與2.6萬美元關卡，觸及2萬5314美元的最低點後才有所反彈。根據Coinglass的數據，加密貨幣市場過去24小時內超過10億美元的頭寸被平倉，清算潮來得又快又急。馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX遭披露賣光持有的比特幣，引發投資人恐慌，成為壓垮散戶信心的最後一根稻草。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《今日商業》報導，比特幣價格慘跌至兩個月來最低點，主要是受到市場負面消息影響，一是中國房地產龍頭恆大集團，在美國申請破產保護的消息引發市場譁然，二是《華爾街日報》披露SpaceX出清手中比特幣，讓投資人出現恐慌情緒。加密貨幣研究員拉斯穆森（Ryan Rasmussen）表示，「這是比特幣史上最殘酷的拋售潮」，拉斯穆森將主因歸咎於馬斯克與SpaceX引發的信心危機。
《華爾街日報》分析SpaceX的財務狀況，在歷經連續兩年虧損後，SpaceX於2023年第1季出現小幅獲利。報導中指出，SpaceX在過去兩年，將手中所有的3.73億美元比特幣認列減損並進行出售，並稱馬斯克旗下的另間公司特斯拉（Tesla）也採取類似的出清比特幣手法，去年已出售原本持有的75％比特幣。
而根據《華爾街日報》報導，SpaceX在2023年第一季營收15億美元，利潤5500萬美元。報導認為SpaceX的獲利主要是由於火箭發射服務漲價以及星鏈（Starlink）使用費用調漲。不過報導也指出，相較於SpaceX對於艱鉅技術挑戰項目投入的大量資金，公司盈利實在十分微薄。