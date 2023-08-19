今日來講股／電子股有沒有AI差很多　分析師不看好蘋概股

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再加上，美國經濟相關數據優於預期，聯準會官員卻「放鷹」，市場預期不會那麼快降息，至少今年降息無望，明年則還不知道，但可以確定高利率時間比原先大家預估的還要長。而美國這樣的利率政策就造成公債殖利率飆高，進一步造成債券價格下跌，變比較有吸引力，資金就會往債券走導致股市下挫。也就是說，當美國利率政策偏「鷹派」時，大概股債會雙跌，美股下跌台股近期也跟著跌破萬七大關。
除了美國的利率政策影響台股外，中國大陸恆大集團在紐約曼哈頓向美國法院聲請破產保護，到中植系債務危機與碧桂園債務違約，都讓全世界不看好中國大陸經濟成長，自然台股也無法獨善其身。
丁彥鈞指出，中國大陸之前經濟成長快速一靠外銷、二靠內需，但自從美中貿易戰開打後就被掐住咽喉，科技半導體相關高階技術、高階機器設備，中國無法取得，外銷成績當然不好。至於內需部分，中國大陸人口負成長、「躺平族」興起，大家原本預期疫情過後，市場需求會好起來，但事實證明並沒有。
其中房地產更是幾近崩盤狀態，以前大家認為可以撐到疫情過後再賣房子，但現在信心崩盤，內需也跟著出現一連串房地產危機，同時大家也害怕還會有其他系統性風險，有第3家、第4家陸續踩雷，因此中美兩大經濟體狀況都不好時，台股就會跟著美股臉綠，而跟美中產業連動性高的台灣電子業也會第3、第4季旺季不旺，造成股價下挫。
丁彥鈞表示，因為大環境經濟不景氣，美中貿易戰影響，已經不能說電子股稱霸了，只能說「有AI的股價就會好，沒AI的就會下跌」。尤其，台積電下修全年景氣展望，從成長變持平，現在恐怕會變成小衰退。而原本業界預期今年第4季將谷底回升，但實際上是「不用加班、也看不到訂單」，景氣復甦沒有台積電講得那麼樂觀，現在普遍預估谷底回升大概要延到明（2024）年第1季或是第2季，因此台股大盤不好、電子股不好也是合理的。
丁彥鈞說，比較有機會的真的只有AI，近期台股也是靠AI在撐，尤其23日輝達即將公布財報與展望，要小心「數字沒有市場預期的那麼高」，一些之前已經漲多了的企業，可能就會有短期下修的狀況，遇到短期利空一定會拉回。他建議這段時間其實都可以買，但要抱持長期投資的心態，不要融資、不要槓桿，資金也不要配置太多，抓一部分長期投資就沒問題。
至於蘋果iPhone新機將亮相，第3、第4季蘋概股是否也可以多加留意？為此，丁彥鈞卻不那麼看好，主要是蘋果搶市佔，這10幾年下來已經培養了很多第二、第三供應鏈，蘋果自己股價創高，但培養供應鏈成熟後便開始向供應商砍價，台廠或許有一定利潤、不至於虧損，但要像之前利潤大幅創高變成不太可能，也因此近來鴻海、大立光的股價表現，都沒有過去第3季應有的旺季成長。