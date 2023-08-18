恆大破產保護非破產！香港學者讚「債務緩衝」高招：碧桂園可效仿
中國恆大集團，17日在美國根據《破產法》第15章申請破產保護，該法允許美國法院承認涉及外企的破產或債務重組程序，保護外企於美國的資產，免受債權人的侵害或扣押，同時進行重整協議。有專家認為，申請破產保護不是為了「破產」，而是為了繼續經營努力，並預言另一陷入危機的中國房地產鉅頭碧桂園也會效仿。
記者倪浩軒/綜合報導
據悉，恆大旗下子公司天基控股（Tianji Holding Ltd.）以及景程（Scenery Journey Limited）亦同時申請破產保護。破產保護與破產清算不同，破產清算是一般大眾認知的「破產」，即公司經營不下去了，讓財產被查封拍賣用於抵償債務。而破產保護則更像是一種爭取時間的方式，在一定期間內保護其美國資產免受債權人的侵害或扣押，並進行重整，尋求「起死回生」的機會。
根據《BBC》報導，中國律師劉澤楓指出，「破產保護的法律效果是訴訟集中管轄，防止各地亂訴扣押資產，以及提出重整方案，令公司起死回生」。另位律師李海權也表示，企業主動申請破產保護，一般都是為了尋求重整，盡量避免進入破產清算。
而根據《星島日報》報導，香港金融學者李兆波認為，恆大申請破產保護是一種債務緩衝手段，讓美國債權人無法扣押資產，以完成「保交樓」的任務，避免已經蓋到一半的房子成為爛尾樓。李兆波形容破產保護是「高招」，並預測若恆大此次操作成功，碧桂園也會效仿。
根據《紐約時報》報導，截至2022年底，恆大集團已銷售但未交付的房屋物件達到72萬套。《紐約時報》指出，恆大仍在與債權人進行談判，中國房地產市場可能會面臨一場「緩慢的崩盤」。《紐約時報》強調，從恆大集團到碧桂園集團，說明中國房地產市場出現結構性問題，並非僅是單一個案暴雷。