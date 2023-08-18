全球CEO看好生成式AI進入企業！IBM：7成主管卻認「還沒準備好」
今年科技界最受矚目的事件，非ChatGPT引發的AI風潮莫屬，全球掀起一股追逐AI產品與投資熱。科技服務公司IBM近日公布「年度全球CEO」調查報告，有半數受訪CEO表示，已開始在自家企業客服、IT、製造、供應鏈與物流、市場行銷等領域使用AI技術，並計畫優先應用AI技術於風控與符規和人力資源業務。
記者鄭妤安／台北報導
另外，近7成受訪者肯定AI可為企業創造廣泛的效益；7成5受訪者認為，「應用先進的AI技術」是新的企業競爭優勢。而談及「未來3年的工作要務」，有近乎一半的CEO將「提升企業生產力」視為工作第一要務。
然而，雖然有大多數CEO重視生成式AI對企業發展的影響，卻也表達數據來源與數據洩漏、數據安全、企業自有數據不足、法規限制、領導團隊支持、偏見與數據正確性等6大顧慮。
其中，有7成C級主管認為自己的企業尚未準備好應用成熟、負責任的生成式AI技術，且有71% 企業尚未擁有應用生成式AI的專業能力。
台灣 IBM 公司總經理李正屹指出，AI科技必須能夠為企業創造具體的商業價值，才能促進社會更好的發展，達成「科技永續」目標。IBM歸納出4個企業級AI需要具備的特質，包括開放的、可信任的、專注於業務、以及能為企業創造商業價值。