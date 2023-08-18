李多慧期待安芝儇來台合體！一聽泡麵拿來普渡嚇到：可以給我吃嗎
南韓啦啦隊「大物女神」安芝儇今（18）日確定來台加盟台綱雄鷹，擔任啦啦隊專屬培訓指導，再次掀起熱議。身為好姊妹的李多慧，今日下午出席活動時也十分開心，迫不及待要帶安芝儇出去玩，並喊話好友「一起Fighting，一起加油！」希望未來能有機會同台合體。
記者詹鎰睿/台北報導
李多慧今日下午出席韓國泡麵代言人活動，人氣魅力依舊不減，把咖啡廳擠得水洩不通。李多慧不僅吃到夢寐以求的泡麵，還當場跳起全球正夯的「Fire Noodles Challenge辣麵挑戰」，可愛的舞蹈與表情讓現場歡呼聲不斷。
李多慧更點名樂天女孩孟潔，希望能一起來挑戰活動，直呼：「她很可愛！」談到好姊妹安芝儇即將來到台灣，李多慧難掩興奮的情緒，迫不及待要帶好友到處走走。面對越來越多韓國啦啦隊來到台灣，李多慧充滿期待，雖然自己在台灣經驗比較豐富，但還不到前輩資格，還是希望大家來台灣都可以一起加油。談到未來會不會合體？李多慧則說，「有機會的話，當然好啊！」
有趣的是，李多慧一聽到台灣的泡麵會拿來拜拜普渡給好兄弟享用，她神情相當驚訝，甜笑地說「可以都給我吃嗎？」此外，李多慧還點名樂天球員廖建富跳舞跳得很好，希望他也來「辣麵挑戰」一下，甜甜地對著鏡頭喊話：「廖建富等你喔。」