華航3D飛機造型一卡通即日開賣！模擬「航行燈」、嗶卡會發光
中華航空與一卡通再度攜手合作，推出3D立體飛機造型卡，以華航A321neo機型作為設計範本，並模擬真實飛機「航行燈」燈號，左側機翼為紅燈、右側機翼為綠燈，機尾則是白燈，在消費、乘車感應時會同時亮起三點光芒，今（18）日起搶先於華航eMall商城開賣。
記者李琦瑋／台北報導
華航表示，繼先前與一卡通合作的波音777引擎造型卡獲得好評，此次聯名造型卡再升級，從平面躍身立體，並以華航A321neo機型作為設計範本，將偌大機體化身成為圓潤可愛的小飛機，掛上飄帶鑰匙圈，機身微微向上準備起飛。
華航指出，此外，票卡的感應設計別出心裁，模擬真實飛機「航行燈」燈號，左側機翼為紅燈、右側機翼為綠燈，機尾則是白燈，在消費、乘車感應時會同時亮起三點光芒，如同飛機在空中翱翔般耀眼奪目。華航3D立體飛機造型卡現正於eMall商城限量熱賣中，每件售價新台幣850元，Q版造型的小飛機搭配質感鑰匙圈便於攜帶，無論通勤或消費，一刷即Pay，是航空迷最實用的時尚配件！
華航表示，凡使用中華航空聯名卡於eMall消費，哩程點數2倍送，更享滿額加贈刷卡金，單筆滿2,000元送100元刷卡金，單筆滿10,000元送1,000元刷卡金。（需於中信銀官網登錄，限量1,000名，每戶限領一次。）