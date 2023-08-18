90萬元徠卡相機限量20台！收藏家搶買 買不起看個熱鬧也好
徠卡的世界總是讓人感到驚喜！近日推出全新「徠卡M6徠茲相機拍賣會 版黑漆套組」，採一機一鏡組合，售價為2萬5980歐元，換算約為90萬元台幣，限量發售僅20套，台灣目前不會有引進計畫。而根據業內人士觀察，該組相當具有收藏價值，因黑漆版相機本來就是很多徠卡蒐藏家、徠卡用戶很喜歡的相機款式，搭配上M6本身就是非常具有話題性的機型，兩者結合屬於夢幻組合，20套的限量，應該很快就被收藏家下訂。
記者周淑萍/綜合報導
相機界的天花板－徠卡，小紅點的LOGO是很多攝影玩家心中的夢幻逸品。威茲勒徠卡相機和鏡頭就代表著「德國製造」的高品質。150多年來，這些手工製造的精密光學設備對攝影界產生了重大的影響。
其中一些相機和鏡頭會登上「徠茲攝影拍賣會」的舞台，並出售給出價最高的競拍者。去年，拍賣會迎來20週年紀念，並宣佈推出獨家特別版。由徠茲相機拍賣會攜手徠卡相機共同推出的限量套組「徠卡M6徠茲相機拍賣會版黑漆套組」，內含一台徠卡M6相機和一顆Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.鏡頭，兩者均為黑漆塗裝。
徠茲相機拍賣會是世界上最負盛名的古董相機、鏡頭和其他有趣的配件拍賣會之一。M6徠茲相機拍賣會版黑漆套組的推出正是為了紀念其成立20週年，相機擁有細膩的黑漆飾面，純金Leitz標誌由德國威茲勒的金匠特別打造，還配以胡桃木材質的獨特實木外飾。金色與紅色鐫刻圖案映襯交織，令相機設計更顯高貴雅致，限量發售20套，由維也納徠卡經典相機公司（Leica Camera Classics）獨家發售。
除相機和熱門的Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH.鏡頭外，套組內還配有同樣黑漆塗裝的鏡頭蓋、機身蓋和鏡頭遮光罩各一個，以及一條質感細膩的黑色皮革定製背帶繩和一份真品證書。該套組的包裝飾以金色Leitz標誌，盡顯雅致格調，更具有稀有性。