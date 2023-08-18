碧桂園掀爛尾樓風暴！大馬造鎮如鬼城、目標70萬人城鎮僅千人入住

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，「森林城市」原本預計招攬想在馬來西亞定居、經常往來新加坡的中國富豪，然而馬來西亞政府正在研擬限制大量移民政策，加上中國嚴厲打擊資本外流，且受到疫情影響，中國富豪家庭購屋意願下降。
美國記者曾親赴現場，發現該建案雖然投入大量資金開發，但知名度不高，不少馬來西亞人對該建設很陌生，還有人直言距離太遠或售價偏高，坦言根本不會想接觸。「森林城市」一戶售價高達500萬令吉（大約3450萬新台幣），相比新山區房地產平均一戶售價61萬9633馬來西亞林吉特（大約430萬新台幣），價差將近7倍，根本難以吸引當地富豪。而建在柔佛海峽的填海工程也被當地漁民抗議，認為碧桂園的填海造陸導致漁獲量大減，整個建案受到民間百姓的反對。
擁有近百萬訂閱的Youtube頻道《窮奢極欲》也曾大篇幅報導「森林城市」，質疑人工造陸會對海洋生態產生傷害，真的是有必要存在的嗎？當初「森林城市」被描述成巨型綠色智慧城市，且一開始項目被大眾看好，然而一年多後整座城市宛如鬼城，且路上都沒有什麼人，而商業大樓幾乎沒有營業，僅有兩三家餐廳開幕，而餐廳內的顧客也很少，入夜後有光亮的樓層更少到誇張，宛如廢墟。另外影片底下也有許多馬來西亞人留言，表示該建案的銷售人員一直把目標放在中國人身上，對馬來西亞人和新加坡人不屑一顧，讓當地買家感到反感。
如今「森林城市」連目標人數70萬人的百分之五都無法達標，嚴重投資失利，且還未開發完畢，儘管「碧桂園」一再對外界表示開發沒有問題，一切都在掌握之中，但已讓潛在買家卻步。而曾為中國最大的民營房地產開發商的「碧桂園」，在8月7日爆發美元債券利息跳票，持有大量股份的董事長楊惠妍荷包大失血，跌落亞洲女首富神壇，身價蒸發幅度呈史上之最，「碧桂園」海外建案的失敗也讓人聯想起來，原來事情早有端倪。