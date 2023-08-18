《新楓之谷》打造雪地市集！　免費吃冰、巨型雪吉拉雪花燈音秀

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【FAN FEST楓潮市集】從百貨的戶外步梯開始，一路充滿超萌MapleMonster造景，打造最繽紛可愛的夏日氛圍！超可愛的5米高巨型「雪吉拉」搭配六日限定的雪花燈音秀，在炎熱的信義鬧區降下浪漫的大雪，跟民眾一起度過最浪漫又消暑炎炎夏日。
本次【FAN FEST 楓潮市集】是《新楓之谷》首次打造的夏日主題市集，特別邀請到生活風格品牌「出外人NOT AT HOME」攜手合作，不僅可以在現場品嘗到 「《新楓之谷》萌翻天的雪吉拉造型冰棒」、「超夯紅玉滿合作打造的小怪物造型雞蛋糕」、「小怪物造型手工餅乾」等好吃又好拍的造型甜點。
還有多間特色商家進駐，推出專屬「MapleMonster」療癒小物及多樣互動型攤位，像是以「MapleMonster」角色配色打造客製生活配件、飾品等等豐富多元小物，帶給民眾最好吃又好玩的夏日避暑聖地。另外《新楓之谷》再加碼七大活動，於8/18、8/19、8/20、8/26、8/27完成任務可獲得各式限定周邊。
📍【FAN FEST 楓潮市集】7大活動
- 追楓小怪物：追蹤「MapleMonster」IG，可獲得「小怪物造型涼扇」及「菇菇寶貝手環」
- 冒險之路大作戰：出示成功登入「MapleMonster六轉之路」網頁畫面，可獲得消暑的「小怪物氣泡水」及「皮卡啾手環」。
- 可愛能量：活動現場於中央「雪吉拉」打卡造景拍照，於社群分享並標記指定文字，可獲得「雪吉拉造型雪糕」及「雪吉拉手環」
- 小怪物大會考：參與小怪物攤位的趣味遊戲，挑戰成功可獲得「小怪物造型雞蛋糕」及「綠水靈手環」
- 我是楓寶啦：集結「楓之能量」！玩家現場秀出beanfun!APP綁定《新楓之谷》畫面，可獲得「小怪物造型手工餅乾」及「石靈手環」。
- 小怪物蒐藏家：參與以上活動，可獲得對應的「小怪物手環」，集齊其中三款可兌換「小怪物拍照亭體驗券」及虛寶卡。
- 楓之擂台，勇者對決：體驗指定遊戲內容並挑戰同台對手PK。參加即可獲得虛寶卡，獲勝者可再加碼1份。
活動時間：8/18(五)至8/27(日) 14:00~21:30 (8/18(五)於18:00開放)
活動地址：統一時代百貨台北店2F夢廣場(台北市信義區忠孝東路五段8號2F)
🟡《新楓之谷》FAN FEST 楓潮市集．雪花燈音秀時間表：
活動日期：8/18(五)、8/19(六)、8/20(日)、8/26(六)、8/27(日)
活動時間：17:00、18:00、19:00、20:00、21:00