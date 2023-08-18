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特企／重新定義追星生態！「Dolfan」打造新型態偶像互動模式　

▲「Project-D跨界偶像招募行動」向創作者們喊話，邀請加入「Dolfan」大家庭（圖／品牌提供）
▲「Project-D跨界偶像招募行動」向創作者們喊話，邀請加入「Dolfan」大家庭（圖／品牌提供）

本報訊

台灣碩網網路娛樂股份有限公司（以下簡稱So-net）為協助台灣偶像成長，推出堪比韓國Weverse、日本FanClub、Patreon的台灣原生追星APP「Dolfan」，營運一年多來不僅創造近千萬營收，並且已有超過百位藝人和創作者加入，包含空靈女神「安婕希」、現正參與未來少女的女團「HUR」、從原子少年誕生的男團「VERA」、正統日系偶像女團「AKB48 Team TP」等當紅藝人，成功開創娛樂圈社群新潮流、創建自己的專屬兜圈！

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不斷進化！「Dolfan」誓言開創全新型態偶像互動模式　建立一站式數位娛樂服務

為支持創作者追夢，「Dolfan」貼合時下數位娛樂生態，提供從訂閱式社群、聊天群組、數位商品、付費遊戲、實體周邊等多元一站式服務，讓創作者可以透過「會員限定貼文」、「會員專屬聊天室」等方式吸引粉絲付費訂閱，也推出「數位寫真轉蛋」、「拼圖遊戲」、「語音直播」、「語音鬧鐘」等多元付費內容，讓創作者透過與粉絲分享照片、語音、影片等獲得額外收入，只要利用習慣的LINE群組等社群互動模式，也能打造新型態的被動收入，而粉絲也能為自己偶像的長期發展與圓夢盡一份心力。

此外，近期「Dolfan」也攜手AKB48 Team TP獨家推出數位單曲，不僅降低製作成本和工時，支持環保之餘，還可以回饋給粉絲更優惠價格，讓粉絲在數位時代更有效率地追星！

近距離接觸！「Dolfan」多次舉辦粉絲與偶像線下活動　創造獨家回憶

除了協助創作者，「Dolfan」也致力於為粉絲製造與偶像們的獨家回憶，如一起手作工藝品或蛋糕、打保齡球、遊覽車同樂會、突襲練舞室為團員慶生等，透過各種近距離接觸活動，帶領粉絲進入充滿驚喜的互動饗宴，也讓粉絲圈內開始向「Dolfan」許願，希望能與更多優質偶像合作，打造更完善的追星體驗！

全面募集創作者！跨界偶像計畫　最高15,000獎金等你領

除了指標性的線上偶像外，「Dolfan」展開「Project-D跨界偶像招募行動」，陸續向地下偶像、Coser﹑Vtuber發出邀約，期待觸及更多面向的創作者與粉絲！為支持創作者們持續發光發熱，「Dolfan」即日起全面調降平台交易手續費為8%（金流手續費另計），前50名入站者更享有0% 手續費，且凡通過審核並完成個人頁面創建任務即可獲得5,000元現金獎勵，還有10,000元人氣獎等你拚！

創作者們現在就到專門連結粉絲與偶像的最新潮流平台「Dolfan」建立兜圈，與我們一起重新定義台灣的追星生態！

Dolfan官方網址：https://dolfan.club/
 

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