頭城甜心芭樂行銷季今開跑 林姿妙讚美女裝扮腮紅非常漂亮
宜蘭縣頭城鎮農會今（18）日舉辦甜心芭樂品質評鑑競賽頒獎暨上市行銷活動，宜蘭縣長林姿妙特別到場恭賀優勝的農友，並稱讚甜心芭樂果皮就像美女裝扮腮紅，非常的漂亮，向全國鄉親推薦這樣獨一無二吃軟不吃硬、吹海風長大的甜心芭樂新鮮水果。
記者吳嘉億／綜合報導
林姿妙表示，頭城鎮東臨太平洋、後依雪山山脈，依山臨海特殊的地理環境，讓芭樂果樹長年吸收海霧氣中的微量元素，使生產出甜心芭樂果肉特別白晳細緻、風味濃郁香甜、且果皮為金黃略帶胭脂紅，就像美女裝扮腮紅非常漂亮。目前頭城甜心芭樂已採收上市，呼籲全國鄉親好朋友多多採購，一同品嚐那軟Q又香甜的好滋味。
頭城鎮農會總幹事吳立民指出，甜心芭樂種植面積約23.2公頃、產量約392公噸，產季為每年7-10月，主要分布於頭城鎮港口、拔雅、武營及福成等地，為傳統品種「中山月拔」；為行銷甜心芭樂，並提昇農民栽培管理技術及果品品質，每年辦理品質評鑑競賽活動，今年更結合新港澳休閒農業區，推出甜心芭樂行銷季的好康優惠活動，歡迎消費者多多選購。
宜蘭縣農業處說明，本年度甜心芭樂品質評鑑競賽由宜蘭大學副教授鍾曉航、郭純德及花蓮區農業改良場助理研究員徐子芳、農糧署東區分署及宜蘭縣政府代表組成的評審團隊，依照果品的肉質與風味、外觀及糖度進行評比，參賽果品全數均經縣政府農藥殘留檢驗合格。評鑑競賽最後由林天錫奪下冠軍、張江海榮獲亞軍、林淑鈴榮獲季軍，優勝則由林色津、石坤添、吳文吉、林張招治及林源海等5位農友獲得。