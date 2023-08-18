「山道猴子」啟示錄！專家點出3財務危機　理債切記先做3件事

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她說，第一個危機是收入有限，卻過度消費，危險之處在於收支失衡，財務黑洞越來越大，只好借錢度日，舉債後的負循環更快。第二個危機則是想爭第一，買不起新品，只好買二手重機，卻付出更大代價，危險之處在於為了臉上有光，寧願打腫臉也要充胖子。第三個危機則是戀人的讚美，把他推進財務黑洞，危險之處在於包裹著糖衣的謊言，讓他為了爭一口氣，陷入負債人生。
她強調，收支失衡如果情況不嚴重，或許靠短期（半年內）壓縮消費，就可把收支短缺的情況補起來，一旦補不回來，缺口擴大，甚至步上信用卡債繳不起、車貸還不起等狀況，失速的情況就比想像中嚴重。一如山道猴子到後來，即使已經負債累累，但是女友一個甜言蜜語，還是會想辦法生錢滿足女友的慾望，讓財務黑洞陷入萬劫不復之地。
郭莉芳建議，男女朋友之間的財務往來盡量不要太過複雜，除了聚會碰面或是旅遊開銷，偶爾由經濟能力好的一方，或想要展現誠意的一方來全額負擔外，不宜變成慣例，讓一方一直在出錢，另一方則是一毛不拔，這種情況，未來萬一有一方無力再負擔下去，就會產生怨念；甚至萬一分手，不是人財兩失（付出的一方），就是面臨過去曾經花過的消費開始被追討（很少出錢的一方）的窘境。
面對負債又該如何解決？郭莉芳說，人的一生很難沒有負債經驗，走上負債這條路，就要學會「理債」這門課。如果有多筆債務，要記得做到3件事，包括按時還款、以低利還高利及優先償還高利負債本金。
首先，搞清楚每一筆負債的還款日，確認在不同的還款帳戶裡存進足夠金額。薪水一入帳後，就設定自動轉帳到各還款帳戶內，千萬不要因為帳戶沒錢、導致延遲還款，這樣對於個人信用會有不良影響。
如果名下有多筆帳戶，記得想辦法整合債務。如果是年輕人，先看看家裡有沒有房子，跟父母商量用房子來申請一筆房貸，利率約2%，來清償名下的車貸、信貸、信用卡債等，並且與父母約定一個還款計畫，例如每月的房貸由自己來繳付。如果家人不同意或名下沒房子，欠的又是利率高的信用卡債的話，若是穩定工作1年以上的上班族，可以考慮跟薪資轉帳銀行申請小額信貸，如果利率低於信用卡債，就考慮以低還高。
若非固定薪資，而是有獎金制度的工作者，一旦領到多一點獎金，千萬不要玩樂花掉，要優先還掉利率偏高的信用卡債、車貸等負債的本金。她強調，固定還錢很重要，也要想辦法開源節流，每個月能多擠出一點錢來還債，都有助於早點脫離負債人生。「開源有方」不是每個人都能做到，不如想辦法節流，每個月多省個2、3千元都是能加速還款的方法。