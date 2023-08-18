群創內部信件曝光！許姓處長請辭了　向「關係人」深表歉意

曾引發太陽花學運！馬政府與中國簽ECFA生效逾10年　大事記一次看

▲中國擬在明年總統大選前終止ECFA。（圖／翻攝googlemap）
▲中國擬在明年總統大選前終止ECFA。（圖／翻攝googlemap）

記者林怡昕／台北報導

中國商務部4月對台灣啟動中國產品進口貿易壁壘調查，近日發表最新進度，指控台灣對中國的貿易限制措施「涉嫌違反WTO規定」，將進一步針對海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）採取相對應措施。自2010年兩岸洽簽ECFA後，面臨貨貿與服貿等爭議，更引發太陽花學運，昨（17）日更傳出，中國擬在明年總統大選前終止ECFA，《NOWnews今日新聞》整理ECFA大事記，帶領讀者了解ECFA的發展。

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在2008年，時任國民黨籍總統候選人馬英九於競選政綱中提到，當選之後將與中國簽訂「經貿協定」，緊接著在2010年6月29日時，由海峽兩岸關係協會會長陳雲林與與財團法人海峽交流基金會江丙坤，於重慶市正式簽署「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），同年8月17日，立法院表決，正式通過與中國簽署的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

後續展開貨品貿易、服務貿易、投資保障，以及爭端解決協議協商，原來兩岸打算先簽署《服務貿易協定》（又稱服貿），讓業者早日利用該協議下的優惠待遇，進軍中國市場，兩岸也儘速於2013年6月21日，在上海市舉行第九次高層會談，並簽署《服務貿易協定》。

不過，由於不少民間團體擔憂，服貿可能使台灣在經濟與政治上更受中國操縱，再加上民眾不滿國民黨政府的政策長期傾斜中國，使服貿協議在台灣社會造成廣泛的爭議，該爭議更引發「太陽花學運」，自此，兩岸服貿協議被擱置至今，從2016年民進黨再度執政後，協商就此中斷。

自從總統蔡英文上任後，國民黨就不斷質疑，民進黨只要CPTPP不要服貿，既然反服貿也應「廢除ECFA」，痛批其就是在騙選票，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍則表示，ECFA持續存在，並不代表一定要「重啟服貿」，兩者間並無必然關係，把「廢除ECFA」當作要求台灣屈從中共政治主張的恐嚇之詞，十分不負責任。

一直到中國商務部昨天舉行例行記者會，控訴台灣對中國的貿易限制措施「涉嫌違反WTO規定」，將依據相關規定及調查情況，對ECFA採取相對應措施，外界憂心，這是中國擬取消ECFA的前奏，經濟部官員今（18）日回應，台灣並未違反WTO規範，更直言「中方目前作為屬於政治動機」。

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