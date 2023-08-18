好市多食安連環爆！「大蒜調味粉」也檢出農藥殘留 官方回應了
好市多爆出起司殘留農藥環氧乙烷，遭衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業，不料，稍早台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉，又遭檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與規定不符，依規定全數下架，目前台中市兩家好市多共已下架363罐，並持續回收中。食安問題接連出包，好市多也針對大蒜調味粉不合格的部分給出回應「好市多已經暫停販售該項產品，我們會申請複驗」。
記者鍾怡婷/綜合報導
針對大蒜綜合香料調味粉檢驗出農業殘留問題，好市多回應「關於台中衛生局抽驗 #618993 McCormick 大蒜綜合香料調味粉檢出微量環氧乙烷一事，好市多已經暫停販售該項產品，我們會申請複驗」。也就是說目前針對大蒜調味粉不合格的部分，官方還未有補償方案出爐。
食安處說明，台中市兩家好市多分公司共已下架McCormick大蒜綜合香料調味粉產品363罐(每罐637克，約231.2公斤)，目前持續進行回收中，如後續複驗結果仍檢出不符規定，則涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可處以6萬以上、2億元以下罰鍰。
至於「Sonoma 精選乾酪綜合包」好市多將會主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，配合主管單位積極處理並協助會員服務溝通。為表達對會員的關心，對於購買該商品會員，好市多除全額退費外，將額外提供補償金。補償金額即以「新臺幣390元×購買商品組數，作為補償」。