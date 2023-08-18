安孝燮演韓版《想見你》：看一半關掉 跟哥來台灣玩鬧翻各玩各的
韓星安孝燮近年因為主演《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》系列劇聲名大噪，近日更確定接下改編台劇《想見你》的《走進你的時間裡》，人氣紅不讓的他，將於19日首次在台舉辦粉絲見面會。安孝燮今（18）日舉辦記者會受訪，他透露曾跟哥哥來台灣玩，但旅途中2人吵架，最後兄弟倆「各玩各的」，他笑說：「我有點忘了，19歲、20歲的時候我有跟我哥來玩，但那時候我跟他吵架了，所以我們當時就各玩各的。」
記者陳雅蘭/台北報導
安孝燮為了台灣行特地學中文，他自我介紹時一度忘詞，最後說出：「你好，我是安孝燮，謝謝（大家）今天來到這裡。」他也提到接下韓版《想見你》的原因，表示：「我是看腳本覺得有趣才決定要演，我很喜歡時光機的主題，我是因為《走進你的時間裡》才知道《想見你》，我邊看《想見你》邊觀察許光漢演的角色，我覺得他演的很完美，但我看到一半害怕會影響我的演技、產生複雜想法跟情緒，所以我看到一半就不看了，我想要詮釋一個只屬於我的角色，所以我很用心的在做準備。」
雖然在拍攝《走進你的時間裡》時，《想見你》才看了一半，但安孝燮表示：「《走進你的時間裡》是花了一年的時間拍攝，過程中我對台北是如何拍攝的感到好奇，所以之後我會重新看完《想見你》。」問及若有機會穿越時空，他表示想要見到喜歡的哲學家，更透露這次的見面會主題「here and now」，就是取自該哲學家「活在當下」的精神。
安孝燮17日抵台後，品嚐到朝思暮想的牛肉麵，愛喝酒的他，也喝了6小杯38度的金門高粱酒，全場媒體聽到杯量發出讚嘆聲，他著急問：「怎麼了？」聽到大家稱讚他酒量好後，安孝燮透露其實還想挑戰58度的高粱，有機會要試試看。
安孝燮將於19日在台大綜合體育館一樓舉辦粉絲見面會，門票已售罄，場上他將會帶來精彩表演。安孝燮也透露唱歌是自己的興趣，他表示：「我小時候就很喜歡唱歌跳舞，有機會的話就要透過舞台展露一下，若有機會，我確實也想嘗試發專輯。」