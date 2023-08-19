《未來少女》薄荷水晶飯魂爆發！逛D’FESTA見偶像 太感動險噴淚
最強K-POP韓流特展「D’FESTA TAIPEI」魅力無法擋，萬名粉絲狂奔松菸只為一睹偶像獨家畫報、影像，更搶買周邊大喊買不夠！參戰《未來少女》的薄荷水晶（babyMINT）18日也把握練習之餘前來逛展放鬆，成員幾乎都是忠實韓飯，公司事前交待展場內有一同前往朝聖偶像的歌迷們，要遵守展館規則別過度興奮，以致成員們一進展場，一度壓抑興奮情緒，面露笑容，定格放空看著自己喜愛的偶像，讓一旁工作人員哭笑不得看見滿滿的偶像，成員張丞妘、韋喬薺、呂熙妍表示，「能看到喜歡的偶像們一路的成長紀錄，真的超級感動好想哭，現在開心到快要飛上天了！」目前「D’FESTA TAIPEI」展期剩下不到一個月，請粉絲們千萬不要錯過，展覽詳情與購票請洽寬宏售票。
記者賴禹妡/綜合報導
韓國知名媒體Dispatch一手策劃的展覽「D’FESTA TAIPEI」，在轟動韓國與日本後，今夏在松菸盛大展出，其中包含ENHYPEN、TXT、StrayKids、NCTdream、NCT127、TWICE、Seventeen、BTS、NU’EST等九大人氣團體，參展團體更在展件上留下親筆簽名，更留言給粉絲，藏下許多彩蛋。成員曹晶晶激動說到，「雖然看不懂韓文，但是看到他們的簽名，就覺得好像他們在身邊！」成員栩栩更不小心告白BTS成員Jimin，「他是我第一個喜歡的K-POP男藝人，好害羞喔！看到Jimin的簽名真的差點碰下去，感覺摸了好像就摸到他了！」而展區「Memory Room」也讓成員陳品妡感嘆，「很喜歡TWICE， 這裡有她們各種不同照片跟造型，看了真的特別感動，以前追她們的回憶都湧上來。」
現場陳列290幅大型畫報、播放獨家舞台影像，讓薄荷水晶（babyMINT）少女們掩蓋不住追星心情，紛紛告白自己心愛偶像。不過也透過這次逛展，作為成長的養分。成員陳言菱指出，「今天保持一個學習的心態前來。比賽目前到現在狀態對自己很滿意，覺得自己有跟上大家，很享受在舞台裡面。」成員林萩璇也表示，「我們團曲風比較活潑，唱跳其實不是我熟悉的，所以有努力去突破，讓自己有更多面向。」擁有在韓國出道經歷的成員粼粼也說到，「在韓國的經驗也會分享給成員，但經驗分享歸分享，要怎麼吸收變自己的東西，這才是最重要的！」粼粼更指出，「大家花了很多時間去磨合，進步最多的就是彼此的默契與感情，現在也會在每次表演後有小小感動。」薄荷水晶（babyMINT）最新單曲〈R!ng R!ng R!ng〉已全面數位發行，應援支持請鎖定beanfun app、薄荷水晶官方社群。
「D’FESTA TAIPEI」在松菸盛大展出，將帶給K-POP迷滿滿的驚喜，無論是大型獨家畫報、影像到充滿驚喜的特別錄製舞台到藝人親自參與的創作，都相當令人期待。更有隱藏版的必買周邊，準備滿足每位粉絲的需求。展覽將於即日起至9月10日在台北松菸4、5號倉庫盛大展出，請K-POP粉絲把握難得機會購票入場，購票請洽寬宏售票。
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