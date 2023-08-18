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台南地方創生三團隊獲台灣地域振興大賞肯定

▲獲台灣地域振興大賞肯定的七股區的股份魚鄉地方創生團隊（圖／台南市經發局提供）
▲獲台灣地域振興大賞肯定的七股區的股份魚鄉地方創生團隊（圖／台南市經發局提供）

記者張振興/台南報導

地域振興大賞的創辦是表彰優秀的地方創生團隊，培養更多地方創生人才，今年經過眾多參賽團隊評選後，台南共有學甲區的「幸福良食」、後壁區的「後壁俗女村」、七股區的「股份魚鄉」三組團隊獲得入選，團隊在台南的努力獲得肯定。

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▲獲台灣地域振興大賞肯定的後壁區的後壁俗女村地方創生團隊（圖／台南市經發局提供）
▲獲台灣地域振興大賞肯定的後壁區的後壁俗女村地方創生團隊（圖／台南市經發局提供）
市長黃偉哲表示，地方創生為長久沉寂的偏鄉注入活水，不僅振興經濟，更喚醒地方生命力。台南市政府長期致力培養地方創生人才，以居民需求為出發點，與在地青年攜手合作，整合民間資源，推動地方產業深耕轉型，創造獨特地方價值，打造永續經營模式，建立青年返鄉支持系統，強化城鎮功能和環境整備，吸引人口回流。

▲獲台灣地域振興大賞肯定的學甲區的幸福良食地方創生團隊（圖／台南市經發局提供）
▲獲台灣地域振興大賞肯定的學甲區的幸福良食地方創生團隊（圖／台南市經發局提供）
經濟發展局長林榮川說，今年第三屆地域振興大賞入選的三組團隊，其中，學甲區的「幸福良食」(幸福良食有限公司)透過青銀共農模式，解決農村人口老化及農地荒廢問題，以天然無毒、友善耕作的永續耕作方式，成為多個獎項入圍者，包括「地域振興大賞獎」、「風土物產獎」、「產業創生獎」和「最佳世代傳承獎」。

後壁區的「後壁俗女村」(俗女村創意文化有限公司) 以菁寮老街為基地，將「共享、共創、共好」為宗旨，透過後壁青創學院的培養，打造特色商圈，展現新世代的地方風貌，成功入圍「地域振興新秀獎」。

七股區的「股份魚鄉」(魚鄉文化事業有限公司) 則透過食魚教育將友善養殖融入養殖漁業，透過教案研發、魚塭體驗活動，及在地小漁品牌水產的推廣，吸引年輕社群投入地方創新，入圍「地域振興大賞獎」、「地方深度旅行獎」和「產業創生獎」。

經發局進一步表示，這些傑出團隊的努力，正塑造著地方深耕永續共好的故事，翻轉大家對於地方的想像，讓更多年輕人願意走入地方。未來，台南市政府將繼續輔導在地團隊，提供專業諮詢服務，鼓勵在地青年充分發揮其專業特長，吸引青年返鄉，協助推動在地文化和產業的蓬勃發展，為歷史文化融入地方創生，迎接新時代的台南。

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