賴瑞隆考察高雄機場　要求2030完成新航廈第一期工程

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委賴瑞隆肯定行政院支持高雄國際機場發展投入880億元，整體提升高雄國際機場硬體建設，但他表示，基於南部旅客成長需求，交通部應專案督導持續滾動檢討計畫內容，精進各項工程辦理進度，縮短高雄國際機場新航廈第一、二期建設期程，要求第一期工程於2030年前完工，交通部次長祁文中允諾縮短期程將用專案方式辦理。
有關航線航班及航點方面，民航局副局長方志文在報告中指出，疫情前，108年高雄航線計37條，飛航3.8萬架次（平均每週366班），載客600萬人（平均每週11.5萬人），載客率79%；疫情後恢復情形：112年8月高雄航線計20條，較108年恢復54%；112年1至7月高雄航線飛航9,722架次（平均每週161班），較108年同期恢復45%；112年1至7月高雄航線載客142萬人（平均每週4.7萬人），載客率75%，較108年同期恢復40%。預估至112年10月底高雄預計飛航20條航線，每週飛航221班，飛航班次較111年9月（每週15班）增加15倍。
賴瑞隆認為，高雄機場航班航點恢復速度太慢，相較桃園機場還有很大進步空間，高雄機場國際航線航班及航點攸關高雄產業發展，要求交通部再積極協調，儘速於年底前恢復至疫前水準，並擴增其他航線，高雄市觀光局局長高閔琳也提出請民航局推動高雄馬祖直航班機成行的訴求；民航局副局長方志文表示，高雄馬祖直航班機將先採取包機模式進行，日後再朝正常班機模式。
此外，有關高雄國際機場新航廈建設衍生交通衝擊及改善配套措施方面，高雄市交通局副局長黃榮輝表示，目前已提出6項改善方案，包括「南北向新闢機場地下道」、「拓寬高鳳路」、「新闢機場北側東西向平面道路」、「機場南側內部通道提供機場貨車進出」、「新闢東西向台88快速道路支線」、「國道一號立體化」等，目前正積極與交通部溝通規劃如何建設。
立委賴瑞隆表示，高雄國際機場航廈周邊交通應由中央交通部做全面性盤點，並納入「高雄國際機場整體建設規畫」報告之中，當初桃園國際機場建設時，也是由交通部統整，再與地方政府進行分工，高雄國際機場周邊道路也應比照桃園國際機場辦理。賴瑞隆要求，高雄國際機場不只單純改建機場新航廈，更需要通盤提升周邊交通規畫，整合國道一號七號及88快速道路，才能整體思考高雄整體交通發展，奠定高雄下一個百年發展的根基。