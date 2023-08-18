《中國好聲音》人人搶著上！艾怡良身價跳級　韋禮安參賽嚇到導師

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艾怡良2014年參加《中國好聲音》第三季，盲選時選唱汪佩蓉〈頭髮濕的〉被選進那英戰隊，到了組內考核賽，她和人氣選手陳冰合唱莫文蔚〈他不愛我〉，最終那英選擇留下陳冰，淘汰艾怡良，不過艾怡良的靈魂唱腔受到大陸網友關注，3年後，艾怡良奪下第28屆金曲獎最佳女演唱人，地位不可同日而語，近年又以代表作〈Forever Young〉紅遍對岸，屢次獲邀上節目表演。
韋禮安讓轉身導師面面相覷
韋禮安2021年以出道12年、拿過2座金曲獎的身分參加《中國好聲音》，他以自創曲〈忽然〉驚豔全場，導師轉身時各個表情訝異，不解韋禮安參賽動機，最後那英、李榮浩展開搶人大戰，韋禮安選擇加入李榮浩戰隊，然而他在11強就止步，只公開唱了3首曲子，即便被淘汰，韋禮安在大陸知名度大開，登上微博熱搜，演出邀約不斷，也趁勢於青島、北京等地舉辦巡迴演唱會。
「星光幫」5人都上過《好聲音》
曾參加《美國偶像》、《超級星光大道》等選秀的劉明湘，2014年在《中國好聲音》憑〈漂洋過海來看你〉讓4位導師全轉身，最終選擇那英組，她在小組PK賽時表現優異，獲得第四名，最後止步16強；同樣也是發跡《超級星光大道》的「小胖」林育羣，2013年上《中國好聲音》演唱順子〈星星(I'm not a star)〉獲得那英青睞，加碼演唱〈I will always love you〉還讓那英激動地起立鼓掌，但後來無緣晉級16強，其他參加過《好聲音》的還有林芯儀、葉瑋庭、葉秉桓等人。