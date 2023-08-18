好市多「大蒜香料粉」也檢出殘留農藥 高雄已自主下架
台中市食品藥物安全處主動執行美國進口香辛料調味粉抽驗專案，抽驗好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1（mg/kg），並移請源頭進口商（好市多高雄總公司）所轄高雄市政府衛生局依規處辦，高市衛生局指出，截至今（18）日16時30分尚未接獲台中市食品藥物安全處通知，該款產品在高雄兩家賣場已自主下架無販售。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市衛生局說明，截至今（18）日16時30分尚未接獲台中市食品藥物安全處通知有關該處至好市多公司台中南屯店賣場抽驗McCormick大蒜綜合香料調味粉（有效日期2024/11/24）檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg（法規不得檢出）情事。
衛生局表示，該款產品該公司於抽驗當日已下架停止販售並自主通報，該批產品（產地：美國，規格637公克／罐）進口3,120罐，售出1,468罐，庫存1,652罐已下架停止販售。倘複驗結果不符規定，令業者主動通知消費者辦理回收作業，違規產品通報衛生局監督銷毁。
衛生局今日也派員稽查高雄市2家好市多賣場，現場確認已自主下架無販售。衛生局已令好市多公司就國外進口販售涉有環氧乙烷殘留問題之產品，加強自主檢驗，如有不符規定應下架停止販售自主通報以確保食品安全與消費者權益。