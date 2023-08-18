BNT今首度拜會衛福部！討論癌症新藥合作、來台臨床試驗法規
德國BioNTech生技公司（BNT）首席商務長Sean Marett及法務總監Amy Lynn Greenstein今（18）日下午拜會衛福部，由衛福部次長周志浩主持會談，並與德國BNT總部視訊連線，討論COVID-19疫苗未來採購可能性、癌症治療藥物研發的合作可行性，並就在台灣申請疫苗及藥品的臨床試驗與查驗登記的法規進行交流。
記者李琦瑋／台北報導
衛福部疾病管制署表示，今天會談，衛福部醫事司、疾管署、食品藥物管理署、國民健康署及國家衛生研究院均派員與會，會談重點共有3點，BNT公司致力於研究及發展COVID-19變異株疫苗，以及癌症治療藥物的研發及創新，本次來訪主要是為尋求合作及法規意見交流。
雙方依目前台灣國內疫情現況、COVID-19疫苗存量及現存合約進行討論，並就未來疫苗採購可能性進行意見交流；BNT公司分享mRNA平台及其他癌症新藥的研發進度，雙方就在台灣申請疫苗及藥品之臨床試驗與查驗登記的法規進行交流，鑒於我國具有優質友善的臨床試驗環境、審查效能及執行品質，歡迎BNT公司來台執行臨床試驗。
疾管署再次對BNT公司拜會提供的醫學技術新知及合作意願表達感謝，後續將進一步研議合作細節及可行性，期許未來可於衛生及醫學領域進行更多良好互動，共同提升全民健康福祉。