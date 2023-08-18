《全明星辯論會》黃豪平出狀況突改議題！同隊吳怡霈認曾大吵一架
大型辯論實境節目《全明星辯論會》自上週播出後，網友仍有不同的見解，但普遍反應「這集超好看的！」無論是白隊還是黑隊都說的都很順暢。而在本周的辯論主題「人類社會應不應該暫停開發AI系統」，身為隊長的黃豪平突然即興演出，擅自更改議題，讓同隊的吳怡霈相當傻眼，承認曾為此翻臉大吵一架。
記者詹鎰睿/綜合報導
本週聚焦是「科技的隱憂－人類社會應不應該暫停開發AI系統？」邀請岑永康來擔任飛行評審，他笑說，他娶了一個老婆頭腦清晰、口齒伶俐的資深主播張珮珊當老婆，跟她之間過招辯論，辯論的好口才就從結婚那天開始已經練習了20多年。
談到本周主題，陶晶瑩覺得人是感情的動物，沒有一個機器可以取代黃豪平的激動，也沒有一個機器可以展現團隊的向心力，結果黑隊隊長黃豪平出大絕，竟綁架辯題，讓白隊措手不及，全員即興演出，也讓辯論進入一個前所未有的狀況。
黃豪平看到題目後，身為反方的他們，竟直接把議題導向不只是「是否該暫停開發」，而是導向「完全停止開發AI系統」，讓同隊的吳怡霈非常的傻眼，還自爆說因此跟黃豪平吵了一架，因為她事先準備的稿子完全沒派上用場，讓她會覺得自己要變廢棒了。
但陳大天卻認為，這是一個很恐怖的招式，一定會殺得白隊措手不及。果然辯論一開始，擔任白隊的第一棒倪暄，完全沒察覺黑隊的已經悄悄轉轉換了說法，馬上掉入黑隊的陷阱，接下來的凱莉及蘿莉塔雖然發現了黑隊的招式，卻也只能即興演出，想到什麼說什麼。事後朱琦郁大翻白眼，覺得怎麼會搞這種招，連經驗豐富的侯昌明也覺得這招真的很貝戈戈。