不滿家人聲請保護令！家暴男「潑汽油」要火燒中和分局 當場遭逮
新北市一名林姓男子因家暴與妻子離婚後，不滿收到前妻申請家暴保護令，心生怨念認為警方不給予協助，林男今（18）日手持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂，當場遭到壓制逮補，訊後依公共危險罪，移送新北地檢署。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，林姓男子現年40歲，曾有多次家暴紀錄，導致妻子申請保護令，雙方離婚後孩子扶養權也歸前妻所有，不過林男認為自己仍有探視權，多次想探望小孩遭拒，前妻表示持有保護令，要求林男不得隨意接近，否則將報警處理。
林男疑似不滿中和警方，沒有站在他的角度來協助，今天下午1時前往加油站購買汽油，購買汽油並揚言要燒掉中和分局，員工立即通報警方，10多分鐘後，警方果然在中和所門前潑灑汽油，警員見狀，立即將林男依公共危險罪現行犯上銬逮捕，訊後依公共危險罪，移送新北地檢署。
※【NOWnews 今日新聞
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