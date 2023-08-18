勞動部舉辦友善職場座談會 邀各界企業共創長壽經濟新價值
勞動部高分署銀髮人才資源中心今(18)日下午於承億酒店舉辦「新價值．壯世代」55+友善就業論壇，現場吸引超過100家企業代表及學者專家參加，勞動部長許銘春特別南下參與討論，現場邀請中鋼集團、燁輝集團、寒軒飯店、翰品酒店、安心食品等企業分享實際做法，勞動部盼能透過企業間交流共識，協助企業更有效能的建構全齡職場，進一步快速改善缺工現況。
記者張振興/綜合報導
部長許銘春致詞時表示，當前全球人口邁向高齡化，台灣預計在2026年老年人口比將達到近20%，因此，勞動部在109年訂頒「中高齡者及高齡者就業促進法」，裡面特別訂定協助措施促進雇主及中高齡及65歲以上勞工朋友職場合作，協助措施包括：企業聘僱補助、可簽訂不定期契約、推動跨世代職場合作、民眾的就業及訓練協助、職務再設計的輔導及補助措施等等，輔導雇主打造善待員工的職場，讓人覺得有未來性，才能留得住人才。
許銘春更以近期勞動部力推「疫後改善缺工擴大就業方案」，透過「獎勵勞工就業」及「鼓勵雇主進用」兩大面向解決缺工問題，同時引導事業單位優化職場環境及薪資，提高勞工留任及就業意願。截至今年8/16「疫後改善缺工擴大就業方案」目前已有旅宿業、餐飲業及航空站地勤業等，經勞動力發展署各分署訪視確認後，計有588家6849個職缺，已推介20642名待業民眾予缺工業者。
會中中國鋼鐵副總黃一中表示：「從12年前起，每年約有300至500人屆齡退休，我們在11年前就建立退休人才庫計畫，加大傳承力道，讓這些大哥大姐們成為中鋼的寶」。燁輝鋼鐵總經理張振武則說：「產線作業員多為中高齡，自從與高分署銀髮中心合作後，以職務再設計幫助這些辛苦的哥姐們排除工作障礙，穩定了企業人力解決人力短缺問題。」
高分署長郭耿華表示，為因應勞動人口老化議題，高分署於105年成立高屏澎東區銀髮人才資源中心，主要任務於倡議社會各界對高齡勞動市場的正向積極準備，截至今年八月，已走訪近9千家企業，經倡議目前已累積超過2千2百家企業成為銀髮友善企業，其中協助許多優秀的銀髮人才重返職場，為企業注入更多正向經驗傳承的精神。