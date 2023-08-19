從單親家庭翻身！搖身一變越南白富美　坐擁億萬美元財富

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從清寒家庭長大，黎紅水仙很早便面對金錢問題，幸好她長得漂亮，可以嘗試前往演藝圈，並且年少成名，演了不少電影。收入逐漸穩定後，她決定轉職當空姐，因為當時能出國的越南人很少，再加上她不用再煩惱金錢收入，可以實現自己的夢想。
成為越南航空（Vietnam Airlines）空姐的黎紅水仙，因緣際會結識正巧搭飛機的越南太平洋集團董事長喬納森阮漢，男方是越南航空業大亨，對她一見鐘情，並展開猛烈追求，最終抱得美人歸，在當時未為佳話。
婚後黎紅水仙沒有只當貴婦，她記得貧困的滋味，也記得母親對她的忠告。1995年25歲的她決定開設越南首家超市，當時越南重男輕女的觀念盛行，越南軍人不相信一個女人可以搞定幾萬種貨物，她下定決心要讓他們改觀，而她也成功引進超市，銷售額每年都在上升，讓黎紅水仙打贏了第一場商業上的戰爭。
接著她開始幫忙丈夫引進和管理太平洋集團旗下代理的眾多奢華品牌，例如Chanel、Versace、CK、Burberry、Salvatore Ferragamo等等，營收佔越南全國奢侈產品版圖整體銷售額的四成，同時也經營多家知名連鎖速食店及咖啡店。
黎紅水仙將自己的成功歸因於「獲得特許經營權」，她引進和管理的品牌都擁有獨家銷售權，且當時沒人料想到十幾年後，越南經濟真的會逐漸崛起，越來越多人負擔得起超市的食物、連鎖咖啡店和精品。黎紅水仙成為2015年《富比世》雜誌評論的傑出女性企業家，而喬納森阮漢也特別寵愛他和黎紅水仙生下的女兒阮仙，她可謂人生勝利組，有美滿的家庭也有屬於自己的事業。
雖然她可以選擇當一名航空業大亨的貴婦，不用出來工作，但她對事業的野心非常大，且丈夫也不吝於教她企業管理，夫妻倆成功壯大太平洋集團，雖然和丈夫感情和睦，但黎紅水仙也鼓勵女人建立屬於自己的事業版圖，不必依附男人過活。
或許是受到單親媽媽的薰陶，黎紅水仙對自己的人生和事業很有想法，英國《衛報》記者曾注意到越南雖然仍是男女不平等的社會，但企業總裁比例中，女生佔了25％，算非常高的比例。在越南生活許久的法國人會這樣形容越南女性：「越戰後不少男人戰死，越南單親家庭的女人都開始經營起小本生意，她們也公平地撫養女孩，讓女孩的待遇跟男孩一樣，甚至更好，因此越南部分女孩從小便富有聰明才智，她們樂於賺錢且精力旺盛，在幕後操控這個國家。」
綜觀黎紅水仙的一生，她也的確非常努力，一開始她可以選擇耍廢，當一個有五名手足的窮孩子，但她選擇去演藝圈奮鬥並養家人；接著她也可以選擇不努力，當個知名女星過完一生就好，但她仍努力唸書並考取空姐，進而結識富商丈夫；婚後她也可以選擇不努力，當個豪門闊太就好，但她天生沒辦法閒下來，讓她成為越南知名的女企業家，雖然她丈夫為她開拓不少人脈，也在背後支持她，但她努力向上的故事仍讓人津津樂道。