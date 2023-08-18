台中累積雨量破232毫米！假日雨神「持續發威」 降雨熱區1圖秒懂
今（18日）受低壓帶影響，西半部地區暴雨狂轟，累積雨量冠軍為臺中市種苗繁殖測站達到232.5毫米。中央氣象預報顯示，明（19）日臺灣還是在低壓帶環境中，天氣仍然不穩定，臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部地區有局部大雨發生的機率。週（20）日開始雨勢明顯趨緩，一直到25日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員朱美霖指出，今天（18日）持續受到低壓到的影響，全台都有斷斷續續的雷雨，明顯降雨在中部以北地區，目前低壓帶所在的範圍從廣東海面延伸的台灣的西台沿海。截至18時為止，累積降雨地區TOP3為，臺中市種苗繁殖測站達到232.5毫米，南投縣樟湖191.5毫米、臺中市新社區179.5毫米。
週末兩天還是要留意顯著的午後雷陣雨，明天（19日）週六台灣還是在低壓帶環境當中，西半部整天還是會有斷斷續續的陣雨或雷雨，中午過後在山區附近還有西半部地區留意明顯雨勢。
到了週日（20日）隨著低壓帶減弱，太平洋高壓勢力增強，整體天氣恢復穩定一些，清晨中南部還是有斷斷續續的雷雨或陣雨，上午開始降雨停歇，不過中午過後留意明顯的午後雨，因此週末兩天提醒大家，當對流雲系發展旺盛時，可能會伴隨短延時強降雨，還有雷擊、強陣風等極端天氣，提醒民眾外出旅遊，請避免到容易溪水暴漲的區域玩水。