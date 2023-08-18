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台中累積雨量破232毫米！假日雨神「持續發威」　降雨熱區1圖秒懂

▲今（18日）受低壓帶影響，西半部地區暴雨狂轟，累積雨量冠軍為臺中市種苗繁殖測站達到232.5毫米。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（18日）受低壓帶影響，西半部地區暴雨狂轟，累積雨量冠軍為臺中市種苗繁殖測站達到232.5毫米。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（18日）受低壓帶影響，西半部地區暴雨狂轟，累積雨量冠軍為臺中市種苗繁殖測站達到232.5毫米。中央氣象預報顯示，明（19）日臺灣還是在低壓帶環境中，天氣仍然不穩定，臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部地區有局部大雨發生的機率。週（20）日開始雨勢明顯趨緩，一直到25日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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中央氣象局預報員朱美霖指出，今天（18日）持續受到低壓到的影響，全台都有斷斷續續的雷雨，明顯降雨在中部以北地區，目前低壓帶所在的範圍從廣東海面延伸的台灣的西台沿海。截至18時為止，累積降雨地區TOP3為，臺中市種苗繁殖測站達到232.5毫米，南投縣樟湖191.5毫米、臺中市新社區179.5毫米。

▲截至18日下午6點，全台降雨累積排行榜出爐，降雨集中在中部以北的區域。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲截至18日下午6點，全台降雨累積排行榜出爐，降雨集中在中部以北的區域。（圖／翻攝自中央氣象局）
週末兩天還是要留意顯著的午後雷陣雨，明天（19日）週六台灣還是在低壓帶環境當中，西半部整天還是會有斷斷續續的陣雨或雷雨，中午過後在山區附近還有西半部地區留意明顯雨勢。

到了週日（20日）隨著低壓帶減弱，太平洋高壓勢力增強，整體天氣恢復穩定一些，清晨中南部還是有斷斷續續的雷雨或陣雨，上午開始降雨停歇，不過中午過後留意明顯的午後雨，因此週末兩天提醒大家，當對流雲系發展旺盛時，可能會伴隨短延時強降雨，還有雷擊、強陣風等極端天氣，提醒民眾外出旅遊，請避免到容易溪水暴漲的區域玩水。

▲週六台灣仍處在低壓帶環境之中，仍要留意劇烈天氣型態，一直到週日水氣逐漸減少，降雨趨緩。（圖／中央氣象局）
▲週六台灣仍處在低壓帶環境之中，仍要留意劇烈天氣型態，一直到週日水氣逐漸減少，降雨趨緩。（圖／中央氣象局）

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