撐不住了！多家外媒報導：中國恆大集團　在美國申請破產保護

碧桂園債務危機恐掀中國雷曼風暴？中信金總座不這麼認為　

▲中國房地產市場低迷，碧桂園爆出財務危機，恐成另一塊倒下的骨牌。（圖／翻攝自碧桂園官網）
▲中國房地產市場低迷，碧桂園爆出財務危機，恐成另一塊倒下的骨牌。（圖／翻攝自碧桂園官網）

記者顏真真／台北報導

中國房地產接二連三爆雷，在恆大、碧桂園都傳債務危機，重量級民營資產管理集團「中植系」的中融信託，也因投資房產失利驚傳爆雷，甚至恆大在美申請破產保護，市場擔憂掀中國版「雷曼風暴」。不過，中信金控總經理陳佳文今（18）日表示，「我覺得不會」，中國是比較封閉的國家，碧桂園的公司債國際投資者買的也不多，頂多是境內風暴，加上中國外匯存底仍是全世界最大，還是有能力解決，不會變成2008年雷曼風暴。

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中信金今日舉行法人說明會，公布今（2023）年上半年稅前盈餘328.41億元，稅後盈餘為288.13億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.17%，稅後資產報酬率（ROA）為0.76%，每股稅後盈餘（EPS）為1.48元。中信金控表示，受益於股利、投資收入挹注及台灣人壽避險成本降低，第2季金控獲利季成長達22%，累計上半年獲利年成長19%，稅後股東權益報酬率（ROE）領先金控同業。

至於子公司中國信託商業銀行受益於存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入持續成長；此外，由於財富管理業務動能回溫，以及在信用卡、法人金融及個人金融、彩券等相關業務成長帶動下，推升整體手續費收入，加上交易收入大幅成長，今年上半年合併稅後盈餘達209.64億元，年成長29%，獲利表現續居銀行業之冠。中信銀截至今年6月底合併逾期放款比率為0.49%，合併呆帳覆蓋率為334%，資產品質維持穩健。

另一子公司台灣人壽維持穩健及多元的商品策略，深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升，2023年上半年獲利雖受避險成本上升影響較去年同期衰退，然價值型保單銷售持續成長，加上股利及投資收益挹注，稅後盈餘為保險業前4名。

對於中國繼恆大之後，碧桂園、中融信託相繼爆雷，市場擔心引發中國版「雷曼風暴」？對此，陳佳文認為不會，主要是美國是國際性國家，金融往來與各國都有關係，美國雷曼背後是次貸風暴，當時將不動產透過層曾包裹成證券化，包裝成衍生性商品賣到各國去，很多國家都受到波及。

不過，他說，中國是比較封閉的國家，碧桂園公司債國際投資者買的不多，台灣也只有17億元，頂多是境內風暴，屬他們境內問題，加上中國大多數銀行都是政府官方直接控制，外匯存底又是全世界最大，短期會出現困難，還是有能力解決，不會變成2008年雷曼風暴。

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