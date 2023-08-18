碧桂園債務危機恐掀中國雷曼風暴？中信金總座不這麼認為　

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至於子公司中國信託商業銀行受益於存放款成長動能穩健，帶動淨利息收入持續成長；此外，由於財富管理業務動能回溫，以及在信用卡、法人金融及個人金融、彩券等相關業務成長帶動下，推升整體手續費收入，加上交易收入大幅成長，今年上半年合併稅後盈餘達209.64億元，年成長29%，獲利表現續居銀行業之冠。中信銀截至今年6月底合併逾期放款比率為0.49%，合併呆帳覆蓋率為334%，資產品質維持穩健。
另一子公司台灣人壽維持穩健及多元的商品策略，深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升，2023年上半年獲利雖受避險成本上升影響較去年同期衰退，然價值型保單銷售持續成長，加上股利及投資收益挹注，稅後盈餘為保險業前4名。
對於中國繼恆大之後，碧桂園、中融信託相繼爆雷，市場擔心引發中國版「雷曼風暴」？對此，陳佳文認為不會，主要是美國是國際性國家，金融往來與各國都有關係，美國雷曼背後是次貸風暴，當時將不動產透過層曾包裹成證券化，包裝成衍生性商品賣到各國去，很多國家都受到波及。
不過，他說，中國是比較封閉的國家，碧桂園公司債國際投資者買的不多，台灣也只有17億元，頂多是境內風暴，屬他們境內問題，加上中國大多數銀行都是政府官方直接控制，外匯存底又是全世界最大，短期會出現困難，還是有能力解決，不會變成2008年雷曼風暴。