特企／IP Empower Taipei賦能．台北　知名科技　新創實驗場域

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會展基金會副執行長陳文鑠在介紹「IP Empower Taipei 賦能･台北」時指出，本計畫係透過「協力共創」為運作共識，擇定「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」等四大符合產業趨勢之主題，結合9場活動，整合N24台北方舟、digiBlock台北數位產業園區、T-fashion台北時尚中心等3個新創基地的營運團隊與7個活動策展廠商，總共10個合作夥伴共同合作。規劃以「共同策展」、「共同主辦」、「共同策展＋共同主辦」三種模式，緊扣各領域IP主題，媒合會展基金會新創基地營運夥伴及花博園區既有優質活動策展廠商共同合作，為既有活動注入創新元素，並打造聯名品牌，以活動創造話題。亦將統籌傳統大眾媒體、社群媒體、市府及會展基金會本身宣傳資源，運用多元管道波段推播行銷。透過創新IP系列活動，賦能台北，提升IP產業創造商業價值，打造臺北成為IP產業的友善環境。對此，國際時尚藝術文化協會理事長 溫筱鴻及佐臻股份有限公司董事長梁文隆、台北市立大學張武業教授及大椽股份有限公司DIGITIMES資深副總經理兼營運長蘇育正在記著會上代表產業界表達肯定，也感謝市府及會展基金會對產業的支持。
產業代表佐臻梁文隆董事長及台北市立大學張武業教授也表示，本次「IP Empower Taipei 賦能･台北」計畫，透過公私協力，匯集政府部門及民間產業界的力量，共同為臺北市的「創新、創業」產業帶來新動能。透過智能AI辨識反饋與運算系統、先進的AR/VR硬體設備技術，提供具備互動性、創造性與實用性的沉浸式未來空間場域，讓臺北市成為集結群體智慧的永續發展城市。
為了體現「IP Empower Taipei 賦能･台北」計畫精神，會展基金會收回原「fashion Block Taipei台北時尚新創中心」空間重新規劃並自行營運，並命名為「Empower Block賦能台北基地」，做為推動產業公共政策、新創實證場域及商業收費租借使用。提供創新創業、動漫電競、文化創意及運動生活等四大領域合作夥伴及新創基地團隊使用，作為策展活動或計畫延伸之軟硬體展示、會議、交流、訓練、教學、實驗場域創作發表。亦可搭配爭艷館短期性商業策展活動做為附屬收費空間，用以舉辦會議、講座、發表、記者會、見面會等小型活動，本基地也於今日正式對外開放。
全新啟用的「Empower Block 賦能台北基地」，成為了臺北市發展各種未來想像的實踐場域。透過緯創科技的尖端AI人工智慧技術與應用整合、緯穎科技頂尖的雲端運算及海量數據分析技術，並結合佐臻累積超過十年專注於AR/MR的核心技術專利、企業級AR智慧眼鏡，及與國內科技大廠伸波通訊、泰雅科技攜手合作所共同建置的全台第一座「5G XR Metaspace Living Lab」，匯集軟、硬體資源，聚焦智慧場域應用內容，以建構智慧城市創新應用為目標，為產業聚落注入活力，讓世界看見臺北這座城市所正在發生的內容開發實力與創意。
記者會啟動儀式結束後，陳局長及與會貴賓參觀「Empower Block賦能台北基地」。目前已邀請策展夥伴之一的社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）及中華民國迷你足球協會（迷你足球）策展。TAVAR協會規劃於C區打造XR智慧座艙「TAVAR EXPO」，運用跨屏智慧與人機應用，用手勢控制將場域管理AI化，以科技智能IP作為創新體驗與國際交流的重要實證場域。而迷你足球協則於D-G區導入運動體感檢測，設計多達18樣運動能力檢測關卡，透過智慧數據收集分析讓小朋友樂在運動學習，並預計今年10/7在花博爭艷館舉辦兒童全明星運動會，期將運動賦能IP作為國內外推動「兒童身體護照」的重要驗證據點。