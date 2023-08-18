生成式AI夯！20專家探討台灣數位健康產業發展　聚焦法規與給付

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台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基表示，協會成立的宗旨，就是希望站在產業發展及善用科技提升個人健康的角度，協助政府與民間的積極對話，創造適合數位健康應用發展的環境。
他點出該研討會三大主題的關鍵要點，第一項「醫材的通關」，如何在督管與發展初期的風險控管，取得合理有效的平衡，讓應用得以發生，將是抉擇點。第二項「健康數據的所有權之爭」，必須同時由社會及個人承擔風險，在每個人都不想曝光自己的健康資料的同時，如何讓研究單位或團隊為了救助更多人而取得應用，更有賴大家集思廣益。
第三項則是「去中心化的醫療未來（ Patient-centric medical）」，他指出，台灣是非常有機會能實現遠距醫療的，年輕世代本身不是醫療的主要需要者，但卻是很多醫療患者的守護者。年輕世代接受度高，將可成為遠距醫療的得利者。
陽明交大科技法律學院長陳鋕雄表示，數位健康照護產業的發展，並不只是研發新的產品，而是要帶動醫療體系的全面轉型；其次，遠距醫療最大的意義，是改變病人受照護的模式，改變醫病關係，甚至可能改變醫療機構與醫事人員之間的關係，遠距醫療帶來的不僅是「不得已」的醫療，更可能是「更好」的醫療。透過數位醫療器材和物聯網裝置等，將可蒐集更完整的病人資料，作更精準的診斷，這些巨量生醫資料，不僅可協助疾病研究，而且有助於新藥物研發，解決過去無法解決的疾病；而一切的創新，只有在「給付」制度的引導下，才能落地應用。
在第一場「建立創新醫藥材市場准入機制，迎接醫療新未來科技驅動」專題中，石崇良提到，隨著歷年健保財務及藥費支出不斷上升，新興醫療科技的給付面臨極大挑戰，健保署除持續推動健保財務改革配套措施外，亦強化健保藥品政策改革，透過Health Technology Assessment等實證技術提升成本效益評估，並推動癌症精準醫療照護，創建健康新未來。
政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆從商業保險的角度，分享數位健康的發展對未來商保的影響與因應策略，更拋出「民辦公營」的概念，如何公私協力、健保偕同商保突破目前的模式是大家需要思考的。
在第二場「善用生醫健康資料，促進產業發展」專題中，莊曜宇指出，精準健康產業的發展是建立於大量完整的醫療、生活型態等數據基礎上，藉由這些資料，可以進一步深入探討對於相關疾病及照護的影響。
李崇僖提出兩大論點，第一，數位健康與健康資料的利用，應建立在對第四波產業革命下新法制觀的建構，尤其全民健保制度是台灣社會的生命共同體建構之基石，故健保永續也是要以社會連結與共同責任的觀點為基礎；第二，第四波產業革命下新法制觀的重要性，在於未來產業發展與國家競爭力具體建立在一個國家的法規力，因為資料如何利用、AI風險如何管制、社會利益如何再分配，這些都是過去沒有過的挑戰，法規創新能力決定了國家能否掌握數位轉型的機會之窗。
劉越萍在第三場「公私齊協力，讓遠距醫療落地實現」專題中指出，2022年行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）建議政府應於疫情之後全面推動遠距醫療／通訊診療、研擬開放虛擬診所、建置具資安保護規格之遠距醫療平台標準。COVID-19期間，「通訊診察治療辦法」持續進行修訂並擴大適用對象，加速國內通訊診療的發展，為因應疫情過後之未來新常態發展，修正草案亦於今年5月及6月各召開1場對外溝通會議，刻正辦理後續修正及發布程序。
陳鋕雄分析虛擬診所的法規考量，包含虛擬診所的管制挑戰、設立要求、執業範範、資安隱私、醫糾防免等各項議題，同時介紹國外相關規範。
醫聯網創辦人王欽堂則點出COVID-19疫情三年，加速了全球「遠距醫療」的發展，遠距醫療已經從過去「不得已」的醫療，因為防疫隔離、健康自主管理等需求，而成為更「方便」的醫療。在「通訊診察治療辦法」通過後，遠距醫療真正要在台灣落地，法規修正或政策訂定將是關鍵，健保如果短期沒有辦法給付，希望商業保險也可以發揮角色。
該場專題亦強調整個生態系的重要，如遠距醫療中，除了電子處方箋外，還有最後一哩路是「送藥到家」，台灣要如何推動這項服務，他國又是如何成功運行。