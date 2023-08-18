時尚也講求永續！高市府青年局攜手UNIQLO辦職場體驗
高市府青年局與UNIQLO合作今（18）在高雄最大UNIQLO岡山店舉辦職場體驗活動，讓青年瞭解UNIQLO如何以服裝的力量推行永續發展行動，並帶領學員體驗新科技應用下的無人收銀服務。青年局長張以理更斜槓時尚達人，主持小組職場穿搭競賽，讓學員透過實際的參與瞭解時尚與永續的融合，也探索職場產業趨勢。
記者陳美嘉／高雄報導
這次UNIQLO與高市青年局合作，除保留原有漾學堂2.0課程，更特別規劃岡山店的工作環境導覽、員工親身工作心得，再透過RFID智慧科技線上應用的實際操作，讓青年體驗新科技導入的無人收銀服務，體會先進科技對於企業提高效率和顧客體驗的重要性。
UNIQLO更藉此次體驗活動向青年說明品牌致力於生產顧客需要的服飾之起心動念，並從設計生產-銷售使用-回收再生，都朝向循環事業的目標邁進，分享的內容從環保意識商品、服裝回收再生行動等，尤其回收寶特瓶紗商品應用、羽絨衣回收再生與責任採購行動、以及「藍色循環」省水牛仔褲製程等，最終分享服裝回收再生、店鋪綠能與包裝減量等環境行動。
張以理表示，青年局希望藉由實際至企業參訪體驗活動，使青年快速了解不同產業的特色和發展方向，同時了解高雄在地產業特色與領域，為青年的職業發展方式奠下基礎。接下來9至10月將持續安排6場次體驗活動，活動全程免費，歡迎有興趣探索職場方向的高雄青年加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，點擊「活動報名」瀏覽相關訊息。