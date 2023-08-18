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好錯亂？應材展望佳對比台積電「兩相矛盾」　分析師拋4問題討論

▲客戶包括台積電與英特爾的美國半導體設備大廠應用材料本季獲利不錯，第4季財測也優於市場預期，但也引發分析師討論。（圖／擷取自應材Youtube官網）
▲客戶包括台積電與英特爾的美國半導體設備大廠應用材料本季獲利不錯，第4季財測也優於市場預期，但也引發分析師討論。（圖／擷取自應材Youtube官網）

記者許家禎／台北報導

客戶包括台積電與英特爾的美國半導體設備大廠應用材料發布第三季（截至7月30日為止）財報，應材本季營收與每股盈餘都雙雙優於市場預期。同時第4季展望財測也有好消息，同樣超乎華爾街分析師預期。不過資深半導體分析師陸行之以應材財測對比日前媒體報導「台積電罕見報價全面修正」，認為對半導體市場解讀兩相矛盾，還拋出4個問題與網友們一同討論。

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應材本季營收為64.3億美元，比去年同期下降1%，每股盈餘為1.90美元，比去年同期下降2%，但數字皆優於華爾街分析師先前預估的營收61.6億美元與每股盈餘1.73美元。

以非一般公認會計準則（non-GAAP），調整後的應材毛利率為46.4%，營業淨利為18.2億美元，相當於銷售淨額的28.3%，每股盈餘為1.90美元。應材自營運中獲得25.8億美元的現金，返還股東7.07億美元，包括4.39億美元的股票回購，以及2.68億美元的股息。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，公司第3季度表現出色，營收和盈餘達到公司財測說明的高點。在過去的幾年來，公司將策略和投資聚焦在關鍵技術上，以加速物聯網和人工智慧時代的發展，促使在2023年能夠持續表現強勁，並且讓應用材料公司維持超越市場表現的地位。

展望第4季，應材預估營收將介於61.1億美元至69.1億美元之間，中位數為65.1億美元，經調整每股盈餘介於1.82美元至2.18美元之間，同樣超過市場預估的營收58.7億美元、以及經調整的每股盈餘1.6美元。

不過，資深半導體分析師陸行之在臉書PO文，指應材財報與展望雙雙優於市場預期，但對比媒體近日報導的「台積電罕見報價全面修正，半導體暗黑期恐再延長」，打趣說全台投資人應該都被弄得有點精神錯亂。他也拋出4個問題嘗試與網友討論這兩相矛盾的新聞。

像是「1.是晶圓代工產業短期需求持續轉弱，但代工業還不敢砍長期設備訂單？」、「2.還是晶圓代工產業看到應用材料說的人工智能運算轉型及互聯網設備業務崛起，而維持龍頭半導體設備訂單不墜呢？」、「3. 還是記憶體存儲器廠商加碼資本開支給應用材料，而跟晶圓代工業無關（但應用材料晶圓代工及邏輯IDM營收占比高達近6成）？」或是「4. 中國晶圓代工廠怕以後拿不到設備，即使需求不佳，繼續加碼設備資本開支？」

外界認為，應材財報與財測預示了半導體產業下滑的趨勢可能趨緩，蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）也對外表示，看好先進封裝設備需求翻倍，而第4季其中將看到DRAM的成長，雖然記憶體市場對客戶來說一直很疲軟，但以設備的角度來看，今年第4季DRAM市場實際上相當強勁，表示其DRAM相關營收將受惠中國客戶的帶動而有明顯季增。


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