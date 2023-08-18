泰國黑色雕像成最潮信仰！金色獠牙「蓋喬大師」　卡天橋下成焦點

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蓋喬大師被視為給予財富、成功與好運的神靈，然而社群平台上傳出要用小貓、小狗獻祭，以從蓋喬大師獲得好運及榮華富貴，而動物保護倡議人士敦促非營利組織「泰國監察基金會」（Watchdog Thailand Foundation）展開調查，發現這些貼文多源自無法查明或假冒的帳號。
另外，泰國宗教學家指出蓋喬大師需要用動物祭祀的說法是信仰邪說，且自己從未用動物活體祭拜蓋喬大師。泰國佛教學者賈圖榮（Jaturong Jongasa）認為，膜拜蓋喬大師形同「新異端」，因為蓋喬大師信仰與佛教毫無關聯。
泰國《標準報》（The Standard）報導，每當泰國面臨社會動盪，便會出現這類宗教，以安定民心。泰國歷史學家皮帕（Pipad Krajaejun）說明，2006年時任泰國總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）被軍方發動政變推翻後，隔年就掀起「澤度金」（Jatukam Ramathep）信仰潮，顯示新興宗教是人民的心靈寄託。
隨著2018年軍政府和寺廟貪腐狀況加劇，泰國人民對軍政府毫無信心可言，部份民眾鄙視警察和僧侶，轉而祭拜新興宗教。例如2022年開始的鬼王（Thao Wessuwan）信仰也是祈求財富，雖然大部分信徒完全不知道鬼王是誰。這些盲目的信徒看似瘋狂，但鼓勵人向善的宗教，只要不發展成恐怖的邪教，實則是穩定民心的利器。