李玟哭訴音檔流出！《中國好聲音》母公司股價暴跌 大姊首度發聲
天后李玟（Coco）上個月驟然離世，她過去曾擔任大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》的導師，今（18）日卻爆出她控訴節目組黑箱作業及不公對待的音檔，引發兩岸網友熱議，許多粉絲憤怒揚言抵制製作單位，造成母公司星空華文股價暴跌，對此，大姊李秋林也表示：「事實Coco在影片裡面都說了，我們就不回應了。」
記者賴禹妡/綜合報導
今日網路上突然瘋傳李玟一段長達9分鐘的音檔，她在裡頭哭訴《中國好聲音》黑箱內幕，也抗議節目組故意在表演前一刻更動舞台走位，害她腳傷極度不適，「站在台上被人侮辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣吃虧，我的媽呀！」
音檔流出後，《中國好聲音》官方微博指出，「近日部分自媒體帳號在網路平台散佈經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責」，並強調未來出於對逝者的尊重，官方不再對此事過多解釋。言論一出立即引起網友高度不滿，紛紛揚言抵制製作單位及電視台，爭議曝光後，造成今日《中國好聲音》母公司星空華文收盤時股價大跌23.4%，半日內損失將近百億港元（約新台幣400億）。
而根據陸媒《鳳凰網娛樂》報導，李秋林針對妹妹控訴節目組的音檔，表示：「事實Coco在影片裡面都說了，我們就不回應了。」二姊李思林則不願多談，「我們還在失去親人的痛苦中，需要時間和空間去痊癒，暫時無法留意或回答外面的流言蜚語。」