雨彈炸台中！多處淹水、門前拖鞋像魚水上漂 市府成立應變中心
受低壓帶影響，台中市下午下起短延時強降雨，各地傳出積水災情甚至淹入民宅。大里區長城街水深至小腿肚，住戶門前的拖鞋像魚般在水上漂；新社區老人文康中心17名接受日間照顧的長者，因雨勢太大無法接駁返家。台中市政府水利局下午16時30分開設水災災害三級應變中心，呼籲市民注意安全。
記者顏幸如／台中報導
台中市水利局表示，淺山區皆有短時強降雨，新社區截至16時20分前，3小時累積雨量已達107mm，達短時豪雨等級，東勢地區也達大雨等級。目前5座大型抽水站、5座簡易抽水站均已完成整備，輪值人員整備待命中，並已備妥2萬包沙包、防水擋板及防汛鼎塊。也請市民注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
中部地區雨勢忽大忽小，且降雨時間接近下午的下班時間，造成交通大打結。東勢區台8線7.8公里處積水，一度僅剩單向通車；新社區興社街二段的老人文康中心，有17名接受日間照顧服務的長者，下午4時許準備返家時，因雨勢龐大無法接駁。消防局派遣新社分隊前往協助，延至4時55分，阿公阿嬤們由民眾自有接駁車接回。
大里區長城街也因雨水無法排出，造成馬路積水、民宅進水，住家前的拖鞋像魚一般，在水上漂來漂去。民眾向市議員江和樹抱怨，10幾年來只要遇大雨就會淹水，住家變成當地的「滯洪池」。