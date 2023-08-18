籃球／林秉聖99%確定加盟T1台新 球團首度反擊惡性挖角傳聞
P.League+（PLG）職籃聯盟新竹攻城獅和自由球員林秉聖發生合約上的矛盾，攻城獅今召開「杜絕職籃球團惡性挖角」記者會，矛頭直指T1聯盟新球隊台北台新。而稍早台新也發新聞稿駁斥。
運動中心/綜合報導
聲明稿中指出，T1聯盟台北台新球團於今年6月25日透過正式管道向中信球團提出書面報價，然而在8月15日中午，中信球團以書面形式回覆指不匹配報價，由此導致中信球團於同日提前終止與林秉聖的合約，宣佈林秉聖成為自由球員。隨後，在8月16日，「臺北台新球團」與林秉聖正式簽署合約，所有過程均遵循合規程序，並無惡意挖角情事。
聲明中強調，在中信球團未提前終止合約之前，任何球團都不應在未收到不匹配報價前與林秉聖簽署具有拘束力的合約，也不得強行要求其遵循。林秉聖於8月16日正式書面表達拒絕其他球團的邀約，因此「臺北台新球團」確實在林秉聖無其他有效合約的情況下與其簽署合約，希望各界別被不實資訊所誤導。
目前，林秉聖代表中華隊參加瓊斯盃比賽，考量球員備戰狀況，台新球團也呼籲其他球團不要散播不實消息，以免影響球員表現。同時，呼籲各界重視球員意願，優先考量球員的最大權益處理此事。若未來有對「臺北台新球團」或球員的惡意指控，該公司將採取必要的法律行動，以保護球團和球員的權益。