中美洲駐台使節參訪我國企業　拓展農漁牧產品合作

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友邦之一的瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，不但位居該區域交通樞紐，與美國及歐盟等50個國家也都有簽署自由貿易協定。而台瓜雙邊貿易關係密切，貿易總值不斷成長，2022年貿易額達到4.1億美元，尤其瓜國進口的蔗糖、咖啡深受國人喜愛，台灣市佔分別達到2成及1成2。巴迪亞大使盼台灣業者多利用雙邊協定優惠，協助瓜地馬拉在台灣打造亞洲銷售中心，拓展亞洲市場。
廖鴻達主任表示中美洲友邦擁有優質豐沛的農水產品，許多品項更是台灣與友邦簽署ECA及FTA的關稅減免項目，在市場價格上極具競爭力。若結合台灣食品加工的成熟技術與創新能量，更能提高產品的附加價值。廖主任鼓勵台灣廠商除了可以加大購買中美洲友邦產品的力道之外，更可藉由與當地夥伴合資設廠，拓銷鄰近美加墨自由貿易區、加勒比海共同體及中南美洲的廣大市場。
為表示對訪團的重視，天時國際總經理周濬甫、同興實業董事長賴錫湖、合豐水產何文桂總經理、虎山酪農老闆黃俊凱、冠南生物科技董事長黃榮裕及台糖董事長楊明州等企業代表，均親自出面接待。訪團一行人此次除了瞭解我國食品、農漁進口相關產業發展及經營模式，也參訪了台糖小港煉糖與製油生產線，以及前往虎山牧場觀賞牛隻擠乳等，透過此次訪察，期盼開拓更多貿易商機，創造台灣與瓜地馬拉及貝里斯產業合作機會。