今起喝到週末！全家特大拿鐵、霜淇淋買1送1　7-11美式第2杯10元

中美洲駐台使節參訪我國企業　拓展農漁牧產品合作

▲訪團拜會同興實業股份有限公司，該司進口高品質的夏威夷果來台，廣受國內烘焙及堅果業者喜愛
▲訪團拜會同興實業股份有限公司，該司進口高品質的夏威夷果來台，廣受國內烘焙及堅果業者喜愛

生活中心/綜合報導

中美洲經貿辦事處於本（112）年8月16日至17日邀請中美洲駐台使節企業參訪，由辦事處廖鴻達主任陪同瓜地馬拉駐台大使巴迪亞(Amb. Oscar Padilla Lam)及商務參事薩尼克，前往台北、高雄及台南等地深入瞭解台灣食品進出口、農漁產加工及酪農產業。巴迪亞大使表示此次參訪收穫頗多，除了得以近距離瞭解台灣產業的豐沛能量，對未來開拓雙邊政府及企業的合作機會甚有助益。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲冠南生物科技股份有限公司董事長黃榮裕帶領訪團參觀檸檬汁產線及冷凍倉庫

此行參訪包括引進瓜地馬拉優質哈斯酪梨的「天時國際實業有限公司」、瓜地馬拉夏威夷豆進口商「同興實業」、進口批發各項蝦類為主力的「合豐水產」、台南知名小農鮮奶「虎山酪農」、國內唯一冷凍水果專業生產廠「冠南生物科技」，以及台灣砂糖產銷的領導品牌「台灣糖業股份有限公司」。 

▲
▲訪團一行人拜會台灣糖業股份有限公司砂糖事業部，參觀煉糖工場生產線與包裝線，以及製油工場新設提油工場及包裝線

友邦之一的瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，不但位居該區域交通樞紐，與美國及歐盟等50個國家也都有簽署自由貿易協定。而台瓜雙邊貿易關係密切，貿易總值不斷成長，2022年貿易額達到4.1億美元，尤其瓜國進口的蔗糖、咖啡深受國人喜愛，台灣市佔分別達到2成及1成2。巴迪亞大使盼台灣業者多利用雙邊協定優惠，協助瓜地馬拉在台灣打造亞洲銷售中心，拓展亞洲市場。 
 

▲
▲訪團前往會虎山酪農企業社參觀牧場、觀賞牛隻擠乳及品嚐鮮奶、奶酪等乳製品
廖鴻達主任表示中美洲友邦擁有優質豐沛的農水產品，許多品項更是台灣與友邦簽署ECA及FTA的關稅減免項目，在市場價格上極具競爭力。若結合台灣食品加工的成熟技術與創新能量，更能提高產品的附加價值。廖主任鼓勵台灣廠商除了可以加大購買中美洲友邦產品的力道之外，更可藉由與當地夥伴合資設廠，拓銷鄰近美加墨自由貿易區、加勒比海共同體及中南美洲的廣大市場。

▲
▲訪團前往合豐水產公司由何玥臻執行總監介紹該公司所進口的海鮮產品
為表示對訪團的重視，天時國際總經理周濬甫、同興實業董事長賴錫湖、合豐水產何文桂總經理、虎山酪農老闆黃俊凱、冠南生物科技董事長黃榮裕及台糖董事長楊明州等企業代表，均親自出面接待。訪團一行人此次除了瞭解我國食品、農漁進口相關產業發展及經營模式，也參訪了台糖小港煉糖與製油生產線，以及前往虎山牧場觀賞牛隻擠乳等，透過此次訪察，期盼開拓更多貿易商機，創造台灣與瓜地馬拉及貝里斯產業合作機會。

特企／IP Empower Taipei賦能．台北　知名科技　新創實驗場域

特企／綠綠發芽攜手27位直播主　創意中秋「烤」禮盒獻愛心

特企／重新定義追星生態！「Dolfan」打造新型態偶像互動模式　

特企 ／元大證券歡慶ETF上市20周年　月月抽8.8萬元禮券

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀