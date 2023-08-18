對中國曝險最高！中信金總座喊可控不擔心　還親揭中資放款名單

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他說，會比較讓人擔心的曝險是投資或放款已出現顯著問題，可是中國信評還有A+，還有3兆美元的外匯存底，短期會有困難，但會解決，他認為不會變成雷曼風暴，在這情況下太在乎大陸曝險未免太沉重，其實，業務做越大，曝險自然就會愈多。
陳佳文表示，中信銀在中國的曝險以台商及國際企業為主，純陸資曝險僅占整體大陸曝險的22%，且有10%是透過香港和台灣的放款，資產品質無疑慮，大陸曝險資產的NPL(逾放比) 也僅0.2-0.3%左右，覆蓋率則超過300%。
陳佳文也親揭中國信託的前10大放款中資企業，包括OPPO與vivo的廣東步步高集團、平安國際租賃、招銀國際租賃等，目前來看中國曝險應不會有太大問題。
陳佳文表示，目前對中國曝險的計算法，子行只算投資金額，不計入放款曝險；在中國以子行營運的有富邦華一銀行，國泰世華、玉山銀行、永豐銀行等，因為計算方式的關係，曝險金額看起來較少，但子行底下的的放款其實會比統計數字的更多，所以廣義的來講，台灣的銀行在中國曝險最多應該是富邦華一銀行。
陳佳文直言，中信金海外獲利上半年就已經超過百億元，海外獲利佔整體獲利比達38% 中信在海外多個國家的曝險大多都是台資銀行之中最大的，是台灣最國際化的銀行，如果不喜歡國際曝險太高的人，就不會選擇中信銀行，可以選其他像王道銀行，台中銀行等，中國信託會秉持著審慎選擇客戶、持續擴大布局，目標要要成為全球的華人銀行，希望未來大陸曝險能超越在大陸擁有華一銀行的富邦金。