撐不住了！多家外媒報導：中國恆大集團　在美國申請破產保護

對中國曝險最高！中信金總座喊可控不擔心　還親揭中資放款名單

▲中信金控總經理陳佳文。（圖／記者顏真真攝）
▲中信金控總經理陳佳文。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中國房地產繼恆大之後，碧桂園、中植系「中融信託」也相繼爆雷，由於中信金控對中國曝險占淨值比達53%最高，也引發高度關注。不過，中信金總經理陳佳文今（18）日直率表示「我一點都不擔心」，中信金海外獲利上半年已超過百億元，海外獲利占整體獲利比達38%，在中國4家分行去年賺了17億，占台資銀行在中國獲利的近7成，有些曝險淨值比只有 1、2成，虧損的還不少，中信在海外多個國家曝險都是台資銀行之中最大的，也是台灣最國際化的銀行，他甚至暗示，下半年曝險還會繼續增加。

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陳佳文解釋，對中國曝險的定義包含銀行對大陸投資及放款、境外分行對陸資企業授信、境外任何授信資金用於大陸等3種情境要計入大陸曝險，而金管會所設定的「硬指標」是對大陸曝險占淨值不得超過1倍。

他說，會比較讓人擔心的曝險是投資或放款已出現顯著問題，可是中國信評還有A+，還有3兆美元的外匯存底，短期會有困難，但會解決，他認為不會變成雷曼風暴，在這情況下太在乎大陸曝險未免太沉重，其實，業務做越大，曝險自然就會愈多。

陳佳文表示，中信銀在中國的曝險以台商及國際企業為主，純陸資曝險僅占整體大陸曝險的22%，且有10%是透過香港和台灣的放款，資產品質無疑慮，大陸曝險資產的NPL(逾放比) 也僅0.2-0.3%左右，覆蓋率則超過300%。

陳佳文也親揭中國信託的前10大放款中資企業，包括OPPO與vivo的廣東步步高集團、平安國際租賃、招銀國際租賃等，目前來看中國曝險應不會有太大問題。

陳佳文表示，目前對中國曝險的計算法，子行只算投資金額，不計入放款曝險；在中國以子行營運的有富邦華一銀行，國泰世華、玉山銀行、永豐銀行等，因為計算方式的關係，曝險金額看起來較少，但子行底下的的放款其實會比統計數字的更多，所以廣義的來講，台灣的銀行在中國曝險最多應該是富邦華一銀行。

陳佳文直言，中信金海外獲利上半年就已經超過百億元，海外獲利佔整體獲利比達38% 中信在海外多個國家的曝險大多都是台資銀行之中最大的，是台灣最國際化的銀行，如果不喜歡國際曝險太高的人，就不會選擇中信銀行，可以選其他像王道銀行，台中銀行等，中國信託會秉持著審慎選擇客戶、持續擴大布局，目標要要成為全球的華人銀行，希望未來大陸曝險能超越在大陸擁有華一銀行的富邦金。

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