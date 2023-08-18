勞動部友善就業論壇　企業代表齊聚談「壯世代」優勢

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許銘春表示，台灣再過3年就要進入高超齡社會，屆時每5個台灣民眾當中，就有1個人超過65歲以上，而且隨著扶養比不斷提高，將對台灣經濟、社會發展帶來巨大的挑戰，是必須嚴肅面對的課題。她強調，台灣45歲至64歲的中高齡勞動參與率64.7%，雖然比歐美、鄰近國家來得低，但反過來講，卻有相當大的開發空間，若與日本中高齡勞動參與率84%相比，台灣還有20個百分點的成長空間。
擔任講者的楊君琦分析「長壽經濟轉型與勞動市場變化」趨勢時表示，台灣面臨扶養比過高的問題，當高齡化、少子化帶來的人口結構改變，一定會帶來商機，像是嬰兒潮、X世代為主壯世代人口，已經成為當前的消費主力，並掀起銀髮商機，產業應多加把握，像是提供全齡的科技產品、提升生活品質的消費性醫療產品，以及滿足繼續發展需求的教育文化產品。
在企業實例分享中，中國鋼鐵行政部門副總經理黃一中表示，中鋼每年約有300至500人屆齡退休，從101年起建立退休人才庫計畫，加大傳承力道。
寒軒大飯店總經理張惠𨩖指出，寒軒中高齡員工，占比達到三分之一，這些經驗豐富、充滿熱忱的資深員工，穩定又細膩，能提供旅客超過預期的的服務，創造飯店獨特的價值，而且寒軒也接受勞動部、銀髮人才資源中心的輔導，以及職務改善後，才能留用中高齡員工。
辦這場活動的勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，為因應勞動人口老化議題，高分署於105年成立高屏澎東區銀髮人才資源中心，主要任務於倡議社會各界對高齡勞動市場的正向積極準備，截至今年八月，已走訪近9千家企業，經倡議目前已累積超過2千2百家企業成為銀髮友善企業，其中協助許多優秀的銀髮人才重返職場，為企業注入更多正向經驗傳承的精神，高屏澎東區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，歡迎有意願重返職場的銀髮人士，或是有意願聘用銀髮人才的企業多加利用。