藝術、時尚、美味　AW Restaurant秋．引領法式料理風潮

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作為這次秋季菜單的靈魂人物－主廚Ryan Lee，經歷日本、卡達、比利時、新加坡、曼谷等多國餐飲文化，主廚Ryan歸攏多年在餐飲業熱忱不減反增的秘訣就是學習跆拳道與繪畫的經驗，跆拳道賦予我毅力、恆心；投身餐飲業之後，小時候喜愛的繪畫提醒我要時常保持對色彩的敏感、在生活尋找靈感。」
主廚Ryan Lee表示，本季菜單中，主廚將不同國度的餐飲文化精髓融入，活用食材本身的色彩，搭配獨特的擺盤風格，引領AW廚藝團隊為消費者獻上時尚且獨具匠心的新派法式料理。
在各國的文化與食材的靈活運用中，前主餐「紅殼蛋 洋蔥 芋頭 馬德拉酒」蛋黃撒上馬爾頓海鹽，結合芋泥醬、洋蔥泥、魚子醬，馬德拉酒與蛋熬製的醬汁再以松露香氣畫龍點睛，搭配自製佩克里諾起司麵包，鹹甜滋味與濃郁風味為下一道登場的主餐開道。
主餐「竹地雞 德國酸菜 李子 酸豆」特選獨具台灣風味的竹地雞，經過長達24周的特殊飼養過程，使用新鮮亞麻仁、玉米、香米、老欉橄欖油進行餵食，風味隨著時間逐漸累積，一直持續到完美的熟成階段。
「芒果 幕斯 椰子 蓮花餅乾」蓮花餅乾壓製而成的基底佐上椰子與香草交融的冰淇淋，新鮮芒果切丁最後以以芒果製成的外皮包裹，入口滿是芒果香氣配上主廚獨特擺盤，滿足味蕾更是視覺享受。
主甜點「香蕉可可仁 巧克力 草莓露」香蕉以焦糖萊姆酒浸泡入味，歐姆蛋型式的甜點最外層則選用可可碎粒薄片增加口感，澆淋上主廚精心熬製的草莓露，再搭配主廚特選配的草莓茶，極富創意的風味，顛覆消費者對甜點的想像。
「高雄約會首選」AW Restaurant引領法式料理風尚，AW Restaurant秋．星級現代法式料理自開業以來，備受國際大獎肯定和讚譽。今年度德國iF設計大獎(iF DESIGN AWARD)以及芬蘭Arch設計大獎(Arch Design Award)的殊榮，體現御盟集團對設計及美感的提升和創新。這季特與台灣新銳花藝創作者、「opm」主理人鍾想想合作，為AW Restaurant營造獨特的氛圍，時尚的花藝設計環繞在餐廳各處，從餐盤到餐桌、布置到氛圍，饕客不只享受美食更是神領於藝術與生命力的延伸、張力中。