感恩國軍500兵力救災 盧山溫泉違規許淑華預告：將有強制性做法
卡努颱風重創南投仁愛鄉，國軍投入500多兵力救災，今救災工作告一段落，僅留部份兵力協助整理家園。對於已被縣府列為保留區、仍有業者違規營業的廬山溫泉區，縣長許淑華預告，如果該區已經不適合作開發與營業，「縣府將有強制性的做法」。
記者顏幸如／南投報導
國軍弟兄深入南投縣仁愛鄉救災，已完成階段性任務，南投縣政府今（18）日舉辦感恩晚會，由副縣長王瑞德致贈23萬4000元加菜金，感謝官兵辛勞。縣長許淑華表示，國軍投入500多兵力協助仁愛鄉救災，除了部分兵力繼續協助清理家園，國軍救災工作將告一段落，縣府藉由軍民感恩祝福會，表達最真誠的謝意。
許淑華白天前往投89線、及投83線3.5公里勘災，她表示目前天氣仍不穩定，仁愛鄉山區含水量太高，尚不適合旅遊，「大雨一來，已經搶通的路，隨時可能不通」。縣府和鄉公所會掌握災情及時應變，並請廠商配合儘速搶修。
媒體問及早被列為保留區的廬山溫泉區，仍有業者為了生計違規營業，該如何處理？許淑華表示，她一上任後就針對該區邀請產學界進行評估，縣府也已規劃請廬山溫泉區業者轉移到埔里福興溫泉園區經營，針對當地業者違規經營將會開罰，希望徹底解決廬山溫泉區問題。
許淑華說，等廬山比較好通行，她會親自上山與業者座談，告知若廬山地區的確不適合開發與營業，「縣府會有強制性的做法」。在強制執行公權力之前，希望協助業者往更好的地方維持生計，目前縣府已經整理資料，將針對仁愛鄉觀光景點以低密度開發的方式進行規劃，希望旅客日後到南投，能玩得開心又安全。