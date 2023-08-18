台南登革熱破1500例　將嚴格落實社區稽查

我是廣告 請繼續往下閱讀
南市府自從8月3日成立登革熱稽督大隊，網羅市府各局處共240名人員針對原南市六區、仁德區及永康區等八個熱區內之社區、工地、學校、市場及髒亂點等高風險場域，嚴格執行孳生源清除及稽查督導的任務，截至8月16日共稽查350場次，動員2,658人次，調查27,915戶、其中陽性戶234戶，查獲8,802個積水容器、328個陽性容器，衛教13,277人次。
南市府表示，這些數據再次突顯近期時有強降雨發生，社區中仍存在相當多積水容器，許多空屋空地亦無妥善管理，或堆積大量廢棄物，或有雜草叢生、地面積水情況，甚至許多容器已孳生病媒蚊孑孓，這亦與國家衛生研究院近期之病媒蚊密度監測數據不謀而合，再再顯示雨後積水是病媒蚊孳生的大溫床，請民眾雨後放晴時務必儘快檢查家戶內外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免幫病媒蚊養小孩，危害自己與家人的健康。
此外，稽督大隊亦發現，許多民眾容易忽略的地方時常是隱藏孳生源所在，如畚箕、金爐、旗桿座、廢棄飲料杯、廢棄安全帽、接冷氣水的容器、放在盆栽內的蛋殼、水桶堆疊的縫隙、水管類建材、建築廢棄物、帆布凹陷處、地面孔洞、管線開口等等，這些都是生活中隨處可見的孳生源，請民眾要多加留意。