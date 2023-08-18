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台南登革熱破1500例　將嚴格落實社區稽查

▲雨後積水容器有大量孑孓。（圖／台南市政府提供）
▲雨後積水容器有大量孑孓。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

截止今日下午3點，臺南市經疾病管制署研判確診63例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1,560例，今日63例分布狀況為永康區18例，東區16例，安南區13例，北區5例，南區及中西區各3例，安平區、仁德區、歸仁區、關廟區及佳里區各1例，年齡介於11歲至86歲，57例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現。

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今日市府登革熱防治中心主任蘇世斌特別代表市長前往基層診所，感謝醫師積極通報，包括德東診所找出19例、侯世婷小兒科診所找出17例及成美診所找出7例，由於基層診所及時找出病例，防治中心才能盡速介入各項防治策略，讓帶病毒的蚊子可馬上被殺滅。

南市府自從8月3日成立登革熱稽督大隊，網羅市府各局處共240名人員針對原南市六區、仁德區及永康區等八個熱區內之社區、工地、學校、市場及髒亂點等高風險場域，嚴格執行孳生源清除及稽查督導的任務，截至8月16日共稽查350場次，動員2,658人次，調查27,915戶、其中陽性戶234戶，查獲8,802個積水容器、328個陽性容器，衛教13,277人次。

▲南市府登革熱防治中心主任蘇世斌，特別代表市長前往基層診所感謝醫師積極通報。（圖／台南市政府提供）
▲南市府登革熱防治中心主任蘇世斌，特別代表市長前往基層診所感謝醫師積極通報。（圖／台南市政府提供）
南市府表示，這些數據再次突顯近期時有強降雨發生，社區中仍存在相當多積水容器，許多空屋空地亦無妥善管理，或堆積大量廢棄物，或有雜草叢生、地面積水情況，甚至許多容器已孳生病媒蚊孑孓，這亦與國家衛生研究院近期之病媒蚊密度監測數據不謀而合，再再顯示雨後積水是病媒蚊孳生的大溫床，請民眾雨後放晴時務必儘快檢查家戶內外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免幫病媒蚊養小孩，危害自己與家人的健康。

此外，稽督大隊亦發現，許多民眾容易忽略的地方時常是隱藏孳生源所在，如畚箕、金爐、旗桿座、廢棄飲料杯、廢棄安全帽、接冷氣水的容器、放在盆栽內的蛋殼、水桶堆疊的縫隙、水管類建材、建築廢棄物、帆布凹陷處、地面孔洞、管線開口等等，這些都是生活中隨處可見的孳生源，請民眾要多加留意。

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