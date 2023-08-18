英國冷血護士謀殺7嬰兒！專挑小孩下手另涉10餘案　沒有任何動機

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢察官表示，萊比的犯案手法呈現出「冷血」與「狡猾」的特徵，完全將她所具備的醫療知識扭曲為殺人武器，她曾透過注射空氣，或藉由餵食牛奶、胰島素等看似無害的物品，造成嬰兒死亡。而且在案發後，萊比會對失去孩子的爸媽展現出「病態的好奇與虛假的同情」，完全背叛了家屬對醫護人員的信任。
負責此案的高級調查官埃文斯（Nicola Evans）表示，很難相信有人會故意傷害嬰兒，這樣的想法完全不自然。埃文斯更認為，「所有參與本案調查的任何人員，以後都不會再是同一個人」，因為案件調查中所揭示的真相太過讓人心碎。
埃文斯強調，讓受害家屬尤其難以接受的是，完全沒有發現任何殺人的動機。警方現在正在調查，來到切斯特伯爵夫人醫院之前，萊比是否就曾對其他嬰兒伸出毒手。
《BBC》報導指出，其實醫院同事早就懷疑萊比不太正常，並曾提醒切斯特伯爵夫人醫院的負責人，但院方沒有採取任何行動。不過檢察官瓊斯（Pascale Jones）指出，萊比不斷改變她的犯案手法，將命案偽裝成只是新生兒生命脆弱的悲劇，確實非常狡猾。而切斯特伯爵夫人醫院當時的負責人錢伯斯（Tony Chambers）也發聲道歉，強調自己深感震驚與悲痛，會全力配合一切調查。
萊比在大學便是修習護理專業，於2011年取得護士資格，2012年開始在醫院全職工作，在2015年萊比還取得了重症嬰的照護資格。對於萊比被判7起謀殺案有罪，出席法院旁聽的萊比母親當場痛哭，直呼「這不可能」，還對法官喊說「你錯了」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110