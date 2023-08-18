安孝燮「鋼筋刺穿手」13小時！跟台灣觀眾曝《金師傅3》超痛過程

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因為該「名場景」，安孝燮獲網友封為「苦情演技專家」，他聽到此讚美後害羞說：「很感謝，也有點不好意思，至少有一樣做得很好，不錯了。」朋友也對於安孝燮在《浪漫醫生金師傅3》的表現給予大力稱讚，安孝燮說：「朋友本來都不看我的作品，他們（這次看了）就說『還不錯嘛』稱讚了一下。」
安孝燮身高有188公分，但這對他來說是一種困擾，安孝燮透露：「我常常撞到頭，真的，沒有在說謊，一週裡會撞到2次吧！」安孝燮也知道粉絲年齡層偏低，表示曾看過父母帶粉絲去他的見面會時，爸媽都會在外場等孩子，「我有點心疼他們，但也很感謝他們」。
安孝燮的MBTI（人格測試）是INTP，而INTP被稱作是「世界上最溫柔的人」，問及安孝燮溫暖的一面，他說：「沒有最溫暖的時候，這會依照對象不同而做出不一樣的舉動，我覺得就是真心的對待每一個人，用真心的話，就會感受得到你的溫暖吧？我就是比較不擅於表達這樣情緒的人，所以我很努力，我不是很喜歡我的MBTI，我想輕鬆自在的跟人相處，我是這樣想，卻很難做到。」
安孝燮將於19日在台大綜合體育館一樓舉辦粉絲見面會，門票全數售罄，場上他將會帶來精彩表演。安孝燮也透露興趣是唱歌，他表示：「我小時候就很喜歡唱歌跳舞，有機會的話就要透過舞台展露一下，若有機會，我確實也想嘗試發專輯。」