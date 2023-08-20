鍾瑶曾向手足借錢吃飯！19歲接觸理財　靠「收入三分法」成功買房

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾瑶剛上大學時，為了賺取學費拚命打工賺錢，但卻仍入不敷出，還得要跟兄弟姊妹借錢吃飯，當時她就發誓要努力賺錢，不會讓毛小孩餓肚子，也因此19歲時開始接觸理財，鍾瑶持之以恆地同時進行投資及儲蓄，讓她出道約14年就存下買房頭期款。
靠「收入三分法」快速存錢 無痛存下第一桶金
鍾瑶快速存錢的祕訣就是持之以恆地維持「收入三分法」，當收入進帳時，她會將錢分為消費、儲蓄及投資，儲蓄主要以定存及儲蓄險為主。她至少擁有5間銀行的定存，即使到期也不會去更動，在不知不覺中就存下一桶金。
沒記帳習慣 全靠信用卡帳單檢視花費狀況
鍾瑶平時沒有記帳習慣，但會將手邊最常用的3張信用卡分配好功能，額度控制在3到5萬元，每個月收到信用卡帳單時，再檢視花費狀況。喜歡旅行的她，也偏好使用哩程卡，來換取旅途中住宿、租車等必要支出。
鍾瑶副業經營有成！理財投資有個人想法
鍾瑶開始理財後，第一步就是先從投資型保單著手，她每個月都會擠出3000元繳交保費，一繳就是16年以上，連結基金配置才是採取保守策略，主要以債券居多，前5年大多投資亞洲，小有20％獲利後轉往美洲。至於投資，鍾瑶主要研究美元定存及活存，還投資了咖啡廳與服飾品牌，副業經營有成。
投資方式過於保守！理財專家蔡韻芬建議鍾瑶這樣做
針對鍾瑶的理財方法，理財專家夏韻芬指出， 她是一個很好示範，大學生就能夠經濟獨立。且鍾瑶將定存存在美元是不錯的策略，因為收入是美元，可以直接開外幣帳戶存入美元，現在美元的利率也比新台幣高。
夏韻芬表示，基本上鍾瑶的投資理財方式還是屬於保守派，但卻過於保守，早年對於她能夠把錢都存起來，而且是透過保險把錢存下來，是一個很好的紀律養成計劃，但是之後存美元及儲蓄險都過於保守，鍾瑶可以考慮的部分為，保險是否包含醫療險以及意外險。另外，蔡韻芬建議鍾瑶目前可以透過美元去布局全球的投資商品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。