獨／李㼈看《未來少女》罕見動怒！黑曜精靈紫嫣揭爸爸背後超暖心

我是廣告 請繼續往下閱讀
紫嫣分享，當下黑曜精靈TWINKLE BLACK一拿到高分，大家眼淚狂流，即便是沒有上場的女孩們通通爆哭，因為她們清楚知道夥伴們，真的是每天都泡在練習室，還拿起手電筒當舞台的燈光，揣摩現場表演的氛圍，背後付出極大的努力。
雖然看到大家都在哭，但紫嫣則笑說，由於她上次哭得實在太久了，「哭到有點快要被罵，『哭兩個小時在幹嘛』，所以我就說，好！那我後面的集數都不要再哭。」
最欣賞申力安 紫嫣：她唱歌是不同等級
談到另一位人氣團員申力安，會不會擔心被拿來比較？紫嫣則認為，其實每個人的風格都不太一樣，更形容黑曜精靈是「很多人組成的最棒團體」，而力安在她心中有很多值得學習的地方，特別是在音樂領域方面十分厲害。紫嫣還偷偷分享，力安在KTV唱歌時，可以不用拿麥克風就比別人還大聲，直呼「她唱歌是另一種等級了！」無論是中文還是英文，通通難不倒她。
李㼈看首播超激動 心疼女兒墊底：太扯了
被問到爸爸李㼈會不會關心？紫嫣笑說，其實在節目首播時，爸爸就有陪她一起看，但因為黑曜精靈在第一集的成績不太理想，結果她難得看到爸爸有些激動，甚至在家裡大叫：「太扯了吧！」心疼著女兒每天辛苦練習，很晚才回家卻沒得到青睞。
不過，愛女心切的李㼈也勉勵著紫嫣，「那既然第一次不被看好或者說有點讓別人失望，那就下一次一定要慢慢的努力回來。」讓她銘記在心。值得一提的是，節目還沒播完，紫嫣就已陸續收到各種戲劇試鏡的邀約，她說，只要收到通知或是拿到劇本就會跑去問爸爸，爸爸也都很樂意傳授30年的演戲經驗給她，顯現父女倆感情相當深厚。
奪下人氣排行第一名 紫嫣感動喊話
國文系畢業的紫嫣，透露她目前有在想個人官方粉絲名，之前也有跟粉絲們討論過，而她最喜歡取叫「嫣脂」，由「胭脂」發想而來，讓她覺得非常有趣。談到黑曜精靈奪下本周beanfun！人氣熱度排行第一名（統計時間於12日至18日），獲得許多粉絲的力挺支持，紫嫣最後也忍不住感性喊話，「你們的每個留言、每個轉發，我都有看到，我不會忘記台下每一根閃耀螢光棒後面的人，我會很珍惜你們。」
未來少女數位收藏卡七夕限定版，浪漫發售中
👉 https://bean.fun/HA7GG
更多「未來少女降臨」相關新聞。