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獨／李㼈看《未來少女》罕見動怒！黑曜精靈紫嫣揭爸爸背後超暖心

▲《未來少女》黑曜精靈成員李紫嫣降臨，還偷偷爆料爸爸李㼈，陪她看節目首播時罕見動怒：「太扯了吧！」原因讓人超暖心。（圖／攝影鄭孟晃）
▲《未來少女》黑曜精靈成員李紫嫣降臨，還偷偷爆料爸爸李㼈，陪她看節目首播時罕見動怒：「太扯了吧！」原因讓人超暖心。（圖／攝影鄭孟晃）

記者詹鎰睿/專訪

超人氣選秀節目《未來少女》目前已經播出第3集，備受矚目的「黑曜精靈TWINKLE BLACK」就擺脫連續兩周成績墊底的低潮，成功在第3集拿下該賽制最高分，此外，黑曜精靈還奪下beanfun！人氣熱度排行第一名（統計時間於12日至18日），成員紫嫣就向《NOWnews今日新聞》分享，爸爸李㼈有在家陪她看節目首播，結果氣到大喊：「太扯了吧！」原來是心疼她每天辛苦的練習，卻沒獲得青睞，顯現李㼈有多麼支持女兒。

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▲紫嫣分享，黑曜精靈從選人階段就在哭，一直到奪下高分，大家眼淚狂流，團隊感情越來越好。（圖／（圖／攝影鄭孟晃）
▲紫嫣分享，黑曜精靈從選人階段就在哭，一直到奪下高分，大家眼淚狂流，團隊感情越來越好。（圖／攝影鄭孟晃）
黑曜精靈甩開低潮　拿獲最高分全員哭慘

紫嫣分享，當下黑曜精靈TWINKLE BLACK一拿到高分，大家眼淚狂流，即便是沒有上場的女孩們通通爆哭，因為她們清楚知道夥伴們，真的是每天都泡在練習室，還拿起手電筒當舞台的燈光，揣摩現場表演的氛圍，背後付出極大的努力。

雖然看到大家都在哭，但紫嫣則笑說，由於她上次哭得實在太久了，「哭到有點快要被罵，『哭兩個小時在幹嘛』，所以我就說，好！那我後面的集數都不要再哭。」

最欣賞申力安　紫嫣：她唱歌是不同等級

談到另一位人氣團員申力安，會不會擔心被拿來比較？紫嫣則認為，其實每個人的風格都不太一樣，更形容黑曜精靈是「很多人組成的最棒團體」，而力安在她心中有很多值得學習的地方，特別是在音樂領域方面十分厲害。紫嫣還偷偷分享，力安在KTV唱歌時，可以不用拿麥克風就比別人還大聲，直呼「她唱歌是另一種等級了！」無論是中文還是英文，通通難不倒她。

▲《未來少女》「黑曜精靈」成員們。紫嫣（左起）、依沛、Emma、雨璇、力安、郭郭、名慧、張瑄、采婕。（圖／星光瑞瑞提供）
▲《未來少女》黑曜精靈成員，除了紫嫣（左起）以外，依沛、Emma、雨璇、力安、郭郭、名慧、張瑄、采婕，都在第3集哭成一團，（圖／星光瑞瑞提供）
李㼈看首播超激動　心疼女兒墊底：太扯了

被問到爸爸李㼈會不會關心？紫嫣笑說，其實在節目首播時，爸爸就有陪她一起看，但因為黑曜精靈在第一集的成績不太理想，結果她難得看到爸爸有些激動，甚至在家裡大叫：「太扯了吧！」心疼著女兒每天辛苦練習，很晚才回家卻沒得到青睞。

不過，愛女心切的李㼈也勉勵著紫嫣，「那既然第一次不被看好或者說有點讓別人失望，那就下一次一定要慢慢的努力回來。」讓她銘記在心。值得一提的是，節目還沒播完，紫嫣就已陸續收到各種戲劇試鏡的邀約，她說，只要收到通知或是拿到劇本就會跑去問爸爸，爸爸也都很樂意傳授30年的演戲經驗給她，顯現父女倆感情相當深厚。

▲資深演員李㼈（左）與熊家婕的長女李紫嫣（右）今年19歲，長相甜美動人。（圖／李紫嫣提供）
▲紫嫣（右）爆料爸爸李㼈，在家看首播看到罕見動怒，十分心疼女兒每天辛苦練習。（圖／李紫嫣提供）
奪下人氣排行第一名　紫嫣感動喊話

國文系畢業的紫嫣，透露她目前有在想個人官方粉絲名，之前也有跟粉絲們討論過，而她最喜歡取叫「嫣脂」，由「胭脂」發想而來，讓她覺得非常有趣。談到黑曜精靈奪下本周beanfun！人氣熱度排行第一名（統計時間於12日至18日），獲得許多粉絲的力挺支持，紫嫣最後也忍不住感性喊話，「你們的每個留言、每個轉發，我都有看到，我不會忘記台下每一根閃耀螢光棒後面的人，我會很珍惜你們。」

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▲《未來少女》黑曜精靈TWINKLE BLACK成員紫嫣。（圖／攝影鄭孟晃）
▲▼168公分的紫嫣，外型甜美高䠷，還擁有一雙修長美腿，面對鏡頭毫無畏懼。（圖／攝影鄭孟晃）
▲▲《未來少女》黑曜精靈TWINKLE BLACK成員紫嫣。（圖／攝影鄭孟晃）
 

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