李泳知9月要來台灣了！《驅魔麵館》金世正10月訪寶島開唱
韓星9月、10月來不停！當今最逗趣的女星李泳知、《驅魔麵館》系列劇女主角金世正分別宣布要於9月27日、10月15日來台開唱，消息令粉絲興奮不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
李泳知因拿下饒舌選秀《高等Rapper 3》、《Show me the money 11》優勝出名，隨後主持《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》等綜藝，節目中率真又搞笑的個性，深受海內外網友喜愛，許多一線藝人包含BTS成員JIN、BLACKPINK成員Jisoo都願意上她的節目，討人喜愛的程度可見一斑。
李泳知確定於9月27日來台開唱，主辦單位「Live Nation Taiwan 理想國」日後將陸續公開詳細資訊。
近年因為《驅魔麵館》系列韓劇人氣攀升的金世正，也確定再來台舉辦《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’》演唱會，她將於10月15日晚間6點在Zepp New Taipei開唱，票價分為5280元、4680元、3680元、身障區2640元等，全場採實名制，門票於8月19日下午1點14分在KKTIX售票網啟售。