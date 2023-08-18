王陽明、蔡詩芸爆婚變！各自回家疑分居　曝婚姻現況：少時間相處

李泳知9月要來台灣了！《驅魔麵館》金世正10月訪寶島開唱

▲李泳知、《驅魔麵館》金世正（右）於9月、10月來台灣開唱。（圖／李泳知IG、驅魔麵館官網）
▲李泳知、《驅魔麵館》金世正（右）於9月、10月來台灣開唱。（圖／李泳知IG、驅魔麵館官網）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓星9月、10月來不停！當今最逗趣的女星李泳知、《驅魔麵館》系列劇女主角金世正分別宣布要於9月27日、10月15日來台開唱，消息令粉絲興奮不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《Biong Biong地球娛樂室2》中，李泳知變身《花樣男子》具俊表，卻被虧是《請回答1988》裡的正峰媽媽（羅美蘭 飾）。（圖／愛奇藝國際版、friDay影音）
▲李泳知在《Biong Biong地球娛樂室2》裡的搞笑表現深受大眾喜愛。（圖／愛奇藝國際版、friDay影音）
▲李泳知9月來台。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
▲李泳知9月來台。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
李泳知因拿下饒舌選秀《高等Rapper 3》、《Show me the money 11》優勝出名，隨後主持《雖然沒準備什麼菜》、《Biong Biong地球娛樂室》等綜藝，節目中率真又搞笑的個性，深受海內外網友喜愛，許多一線藝人包含BTS成員JIN、BLACKPINK成員Jisoo都願意上她的節目，討人喜愛的程度可見一斑。

李泳知確定於9月27日來台開唱，主辦單位「Live Nation Taiwan 理想國」日後將陸續公開詳細資訊。

近年因為《驅魔麵館》系列韓劇人氣攀升的金世正，也確定再來台舉辦《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’》演唱會，她將於10月15日晚間6點在Zepp New Taipei開唱，票價分為5280元、4680元、3680元、身障區2640元等，全場採實名制，門票於8月19日下午1點14分在KKTIX售票網啟售。

▲《驅魔麵館》將於28日上線。（圖／Netflix）
▲▼《驅魔麵館》金世正（上圖右二，下圖）將於10月來台。（圖／Netflix、ON INN ASIA）
▲《驅魔麵館》金世正10月來台。
 

李泳知《Biong地球娛樂室》變具俊表！成員笑瘋:請回答1988羅美蘭

安孝燮演韓版《想見你》：看一半關掉　跟哥來台灣玩鬧翻各玩各的

韓星接力報到！EPIK HIGH、SIK-K、DKZ分隊、臉紅的思春期來台

韓國小三、正宮手牽手來台灣旅遊！當年在《夏天》搶老公超經典

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀