全國首例！高雄工人確診登革熱隱匿足跡 衛生局開罰6萬
高雄市衛生局指出，仁武區70多歲男性登革熱確診個案，面對疫調時刻意隱匿工作地活動史，透過個案同事告知，最終才釐清足跡，將依傳染病防治法開罰新台幣6萬元，這也是今年登革熱因為隱匿足跡被開罰的首例。
記者孫唯容／綜合報導
高市衛生局指出，仁武區70多歲男性登革熱確診個案，疫調時未如實告知發病前2週內曾至左營區青雲宮市集周邊2處工地活動史，僅表示平日只在住家附近活動，直到第3度疫調，經個案同事告知，才釐清工作地點足跡，影響防疫工作甚鉅，將依傳染病防治法處6萬元罰鍰，呼籲市民配合疫調，切勿隱匿或提供不實資訊，以免誤導疫情而致風險擴散。
高市衛生局表示，登革熱病媒蚊傳播風險與環境極為相關，像建築工地積水與露天雜物堆置，經常是病媒蚊孳生的溫床，工地建案業者應落實工安及登革熱環境計畫，主動針對可能孳生病媒蚊區域巡查清理。對於無法清除的積水處，應至少每2週投或噴藥一次或抽乾。防疫團隊上週已執行152件工地稽查，其中5件查獲孳生病媒蚊依法開單告發及勒令停工。
根據統計，6月至8月工地已告發48件，呼籲工地管理人務必落實環境維護工作，如稽查發現孳生病媒蚊幼蟲，最高處1萬5000元罰鍰，並要求立即停工整頓環境直至複查合格為止。