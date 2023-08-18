好市多乾酪檢出致癌物！北市急查北投、內湖2分店 342包流入市面
食品藥物管理署今（18）日公布自美國輸入的「Sonoma精選乾酪綜合包」，檢出屬於致癌物的我國禁用農藥環氧乙烷，北市衛生局今（18）日前往前往內湖、北投2分店進行查核，雖未見架上有販售該乾酪，不過確認該產品進貨500包，庫存下架計158包，其中342包流入市面，會由業者進行追回通知。
記者孫唯容／綜合報導
好市多進口「Sonoma精選乾酪綜合包」經檢驗查出屬於一級致癌物的國內禁用農藥環氧乙烷殘留，高市衛生局令好市多通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品，並主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毁，並依違反《食品安全衛生管理法》裁處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
北市衛生局食藥科科長陳怡婷說明，今日已派員前往本市好市多內湖店及北投店進行查核，現場架上已經沒有販售，但違規產品於5月20日進貨共計500包(計455公斤)，庫存下架計158包(計143.78公斤)；等同有342包已經售出。
至於退貨機制，北市衛生局表示，業者今天開始通知會員辦理退貨及後續退貨機制，召回產品區間為112年5月19日至112年8月8日曾購買之消費者，消費者退回產品將與貨架上商品作區隔。