偉大領袖危險！平壤爆炸不排除為恐襲 金正恩隨扈疑攜「防爆包」
近日有韓國媒體宣稱，平壤附近疑似發生恐怖襲擊和爆炸案，對此韓國國家情報院（國情院）則回應，尚未掌握相關信息，但正密切關注動向。北韓最高領袖金正恩今年公開活動驟減到往年的一半，隨著北韓暴力犯罪增加，金正恩似乎也加強了貼身維安。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》、《東亞日報》等韓媒報導，北韓首都平壤附近，近期疑似曾發生恐襲爆炸，而韓國國情院5月底匯報工作進度時曾提到，北韓境內的暴力犯罪激增3倍之多，還有為了搶奪物資、投擲自製炸彈等組織性犯罪活動發生。
韓國統一部17日曾透露，今年以來，金正恩的公開活動為57次，上半年僅有32次，是歷年平均值的一半。隨著經濟狀況惡化，北韓組織化暴力犯罪也跟著增加，金正恩也有升高貼身維安層級的跡象。
報導指出，今年4月日本發生首相岸田文雄遭投擲爆裂物事件後，金正恩的身邊也多出數名，疑似隨身攜帶「防爆包」的維安人員。
雖然在嚴格控制民眾思想、行動的北韓，恐怖襲擊乍聽之下似乎有點不可思議，但金正恩的父親金正日，生前也曾飽受暗殺行動所苦；2016年勞動黨大會召開期間，亦傳出有不滿政府體制的男子試圖炸毀金正恩的專用列車，但最後未成功。
此外，報導也提到，金正恩在2013年處死姑父張成澤後，也已大幅加強了應對國內動亂的措施，甚至在他執政初期，北韓為了因應可能針對金正恩的恐怖襲擊，進行過相關應變演習。