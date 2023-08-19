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七夕4大超商咖啡優惠！全家特大拿鐵30元　7-11美式、拿鐵買1送1

▲七夕情人節將於8月23日登場，超商咖啡優惠提早開跑，全家自18日起至20日，特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲七夕情人節將於8月23日登場，超商咖啡優惠提早開跑，全家自18日起至20日，特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

七夕情人節將於8月23日登場，4大超商也提早開跑咖啡優惠，包括7-11自19日至22日有美式、卡布奇諾買2送2；APP自23日起一路到9月19日止，天天抽咖啡買1送1優惠券，6款咖啡、現萃茶都有買1送1；全家自18日起至20日，特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1，凡使用全盈+PAY支付還有霜淇淋買1送1優惠；OK超商則有8月22日限定，2杯經典可可77元。

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🟡全家

📍門市｜8月18日至8月20日
◾特大杯拿鐵（原價70元，冷熱不限）、冰鮮橙氣泡青茶（原價80元）買1送1

▲迎接七夕情人節，7-11與法國時尚品牌agnès b.合作，推出經典冰可可飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲迎接七夕情人節，7-11與法國時尚品牌agnès b.合作，推出經典冰可可飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜8月19日至8月22日
◾濃萃美式（50元／杯）、大杯熱卡布奇諾（55元／杯）同品項任選買2送2
◾濃萃拿鐵（60元／杯）任選買2送1

📍APP｜8月23日至8月29日
開啟OPEN POINT遊樂場、7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，線上簡單小測驗，看出你在戀愛中扮演的角色及您代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可享CITY指定飲品買1送1優惠條碼，兩平台每日可各玩一次。若抽不到喜歡的優惠，APP遊樂園可扣1點OPEN POINT點數繼續抽，每日無次數上限。

◾有機會抽中咖啡買1送1品項包括，大杯美式（45元／杯）、大杯拿鐵（55元／杯）、太妃焦糖風味瑪奇朵（熱55元、 冰65元／杯）、焙烤榛果拿鐵（熱55元、 冰65元／杯）、精品中杯美式（80元／杯）、精品中杯拿鐵（90元／杯）。

◾有機會抽中現煮飲品買1送1品項包括， 香鑽水果茶（70元／杯）、冰淇淋紅茶（65元／杯）、大杯黑糖珍珠撞奶（60元／杯）、咖啡珍珠歐蕾（75元／杯）、黑糖珍珠燕麥奶（75元／杯）、珍珠奶茶（60元／杯）、冰檸檬冬瓜珍珠（70元／杯）。

📍APP｜8月23日至8月28日

◾To b. by agnès b.經典冰可可飲品，原價99元／杯，特價70元，每日限量1000組
◾青梅冰茶買2送2，原價60元／杯，每日限量5,000組
◾大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯520元，限量10萬組。
◾大杯美式20杯520元，限量10萬組。
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元，限量5萬組。
◾大杯精品拿鐵7杯520元，限量5萬組。
◾現萃茶純奶茶/純奶青16杯520元，限量5萬組。

🟡OK

📍門市｜8月22日
◾經典可可2杯77元（原價55元／杯）

📍APP｜8月22日至8月25日
大杯莊園級美式（原價45元／杯），同品項買10送5、買20送12
大杯莊園級拿鐵（原價55元／杯），同品項買10送5、買20送12

🟡萊爾富

📍門市｜8月18日至8月22日
◾ 特大杯冰檸檬風味美式，原價75／杯，買1送1

▲萊爾富即起至5月2日咖啡全品項第二杯7折。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富特大杯冰檸檬風味美式買1送1。（圖／萊爾富提供）

 

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